*CURSO Y EXAMEN PARA OBTENER LA LICENCIA DE CONDUCIR*
La Dirección de Tránsito y Transporte y la Coordinación de
Descentralización Institucional de la Municipalidad de Concordia informan
que durante los días 11 de agosto y 13 de agosto, estarán realizando el
curso y examen para obtener la licencia de conducir en el barrio Carretera
La Cruz.
Las actividades tendrán lugar en el Centro Faro “Padre Andrés Servin”, en
calle Carretera La Cruz y Cortada 66, de la siguiente manera:
Martes 11 de agosto, de 8 a 12:30 horas, curso.
Jueves 13 de agosto, de 9 a 11:30 horas, examen.
Para mayor información, comunicarse al 345 412 9168.
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