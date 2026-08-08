*CURSO Y EXAMEN PARA OBTENER LA LICENCIA DE CONDUCIR*

La Dirección de Tránsito y Transporte y la Coordinación de

Descentralización Institucional de la Municipalidad de Concordia informan

que durante los días 11 de agosto y 13 de agosto, estarán realizando el

curso y examen para obtener la licencia de conducir en el barrio Carretera

La Cruz.

Las actividades tendrán lugar en el Centro Faro “Padre Andrés Servin”, en

calle Carretera La Cruz y Cortada 66, de la siguiente manera:

Martes 11 de agosto, de 8 a 12:30 horas, curso.

Jueves 13 de agosto, de 9 a 11:30 horas, examen.

Para mayor información, comunicarse al 345 412 9168.

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