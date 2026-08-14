Detuvieron a dos jóvenes sindicados de estafar a adultos mayores

Dos jóvenes fueron detenidos este jueves durante tres allanamientos realizados en distintos domicilios de Concordia, en el marco de una investigación por una presunta estafa en perjuicio de dos adultos mayores.

Los procedimientos fueron llevados adelante por personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, a partir de las medidas solicitadas por el fiscal José Arias y ordenadas por el juez de Garantías, Francisco Ledesma.

Durante los allanamientos se secuestraron teléfonos celulares, documentación, un chip, un pendrive, carpetas con anotaciones, un libro con anotaciones varias y otros elementos que serán incorporados a la investigación.

Asimismo, frente a uno de los domicilios se procedió al secuestro de un automóvil Volkswagen Gol de color blanco, que quedó a disposición de la Justicia.

En el marco del operativo concretó la detención de dos jóvenes, señalados como los principales sospechosos de cometer las presuntas estafas y sobre quienes recaían pedidos de captura emitidos por el juez Ledesma.

Se trata de Paul Blas Armando Córdoba de 33 años, quien fue detenido en una vivienda ubicada en calle Vélez Sarsfield al 900. Asimismo, se procedió a la detención de Agustín Quiroz de 34 años, en su vivienda de calle Laprida al 300.

La investigación se inició a partir de una denuncia radicada en la Comisaría de Los Charrúas por una presunta estafa en perjuicio de dos adultos mayores.

De acuerdo con la pesquisa, entre enero y julio de este año, uno de los investigados habría sustraído dinero de la cuenta bancaria de una de las víctimas mediante engaños.

Asimismo, en marzo de este año y con la presunta colaboración del segundo involucrado, habrían trasladado una camioneta Renault Kangoo desde Los Charrúas hacia Concordia, bajo el supuesto argumento de que sería llevada para realizar reparaciones.

Sin embargo, días después el vehículo habría sido vendido sin el consentimiento de su propietario.

Fuente: Policiales Concordia

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