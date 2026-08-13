*LA MUNICIPALIDAD REALIZÓ LA APERTURA DE SOBRES DE LA LICITACIÓN PARA EL
SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS*
Se presentaron seis oferentes para la Licitación Pública Nº 47/2026, que
definirá el nuevo contrato de recolección de Residuos Sólidos Urbanos de
las ocho zonas operativas de la ciudad que actualmente se encuentran
tercerizadas y la incorporación de un sector de Pampa Soler. El proceso
continúa ahora con la evaluación técnica y económica de las propuestas.
La Municipalidad de Concordia realizó este jueves 13 de agosto, en la
Dirección de Compras y Suministros, el acto de apertura de sobres
correspondiente a la Licitación Pública Nº 47/2026 (Expediente Nº 3401),
para la contratación del servicio de recolección domiciliaria de Residuos
Sólidos Urbanos en una parte de la ciudad.
Al acto se presentaron seis oferentes, cuyas propuestas económicas quedaron
asentadas en el acta correspondiente:
- Firma Agrotécnica Fueguina S.A.C.I.F.: presentó una oferta
de 270 millones de pesos por mes.
- Firma ASHIRA S.A.: presentó una oferta mensual por
$289.034.000.
- Firma Bodegas y Viñedos Santa Elena: oferta mensual por
$267.700.000.
- Firma Transportes Malvinas S.R.L.: presentó una oferta
mensual por $400.520.000.
- Firma Vitsa Soluciones Ambientales: oferta mensual por 268
millones de pesos.
- Firma Ava Construcciones y Servicios S.A.: presentó una
oferta mensual por $286.720.000.
El proceso se desarrolló en su totalidad de forma electrónica, a través de
la plataforma de proveedores de la Municipalidad, con presentación de
ofertas mediante archivo encriptado.
A partir de ahora, las propuestas todas admisibles en una primera
instancia, serán analizadas por la Comisión Evaluadora, que analizará tanto
los aspectos económicos como los técnicos establecidos en el Pliego de
Bases y Condiciones: antecedentes en servicios similares, antigüedad y
estado de la flota, certificaciones de calidad (ISO 9001) y de gestión
ambiental (ISO 14001), plan operativo y plan de contingencias, entre otros
criterios. La adjudicación se resolverá una vez concluida esta etapa.
Desde el Municipio se destacó que este proceso busca asegurar la
continuidad y calidad de un servicio esencial para todos los concordienses,
mediante un procedimiento abierto, competitivo y transparente, con reglas
claras para los participantes y mecanismos de control durante todas las
etapas de la contratación.
Este paso forma parte de un proceso de eficiencia y mejora continua del
modelo de gestión integral de residuos sólidos urbanos para lograr
mejores servicios para los concordienses.
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