*LA MUNICIPALIDAD REALIZÓ LA APERTURA DE SOBRES DE LA LICITACIÓN PARA EL

SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS*

Se presentaron seis oferentes para la Licitación Pública Nº 47/2026, que

definirá el nuevo contrato de recolección de Residuos Sólidos Urbanos de

las ocho zonas operativas de la ciudad que actualmente se encuentran

tercerizadas y la incorporación de un sector de Pampa Soler. El proceso

continúa ahora con la evaluación técnica y económica de las propuestas.

La Municipalidad de Concordia realizó este jueves 13 de agosto, en la

Dirección de Compras y Suministros, el acto de apertura de sobres

correspondiente a la Licitación Pública Nº 47/2026 (Expediente Nº 3401),

para la contratación del servicio de recolección domiciliaria de Residuos

Sólidos Urbanos en una parte de la ciudad.

Al acto se presentaron seis oferentes, cuyas propuestas económicas quedaron

asentadas en el acta correspondiente:

- Firma Agrotécnica Fueguina S.A.C.I.F.: presentó una oferta

de 270 millones de pesos por mes.

- Firma ASHIRA S.A.: presentó una oferta mensual por

$289.034.000.

- Firma Bodegas y Viñedos Santa Elena: oferta mensual por

$267.700.000.

- Firma Transportes Malvinas S.R.L.: presentó una oferta

mensual por $400.520.000.

- Firma Vitsa Soluciones Ambientales: oferta mensual por 268

millones de pesos.

- Firma Ava Construcciones y Servicios S.A.: presentó una

oferta mensual por $286.720.000.

El proceso se desarrolló en su totalidad de forma electrónica, a través de

la plataforma de proveedores de la Municipalidad, con presentación de

ofertas mediante archivo encriptado.

A partir de ahora, las propuestas todas admisibles en una primera

instancia, serán analizadas por la Comisión Evaluadora, que analizará tanto

los aspectos económicos como los técnicos establecidos en el Pliego de

Bases y Condiciones: antecedentes en servicios similares, antigüedad y

estado de la flota, certificaciones de calidad (ISO 9001) y de gestión

ambiental (ISO 14001), plan operativo y plan de contingencias, entre otros

criterios. La adjudicación se resolverá una vez concluida esta etapa.

Desde el Municipio se destacó que este proceso busca asegurar la

continuidad y calidad de un servicio esencial para todos los concordienses,

mediante un procedimiento abierto, competitivo y transparente, con reglas

claras para los participantes y mecanismos de control durante todas las

etapas de la contratación.

Este paso forma parte de un proceso de eficiencia y mejora continua del

modelo de gestión integral de residuos sólidos urbanos para lograr

mejores servicios para los concordienses.



