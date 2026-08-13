El Uruguay ascenderá este fin de semana

El Río Uruguay volvería a ascender hacia el fin de semana.

En principio no se prevé que se superen los niveles máximos alcanzados los primeros días del mes de agosto

Sin embargo, dependiendo de lo abundantes que resulten las lluvias de los próximos días en la cuenca de aporte (especialmente en la zona más cercana al lago), es probable que el río vuelva a presentar una tendencia ascendente.

Un nuevo contexto para los próximos meses.

Cabe destacar que la persistencia del río en niveles relativamente elevados será habitual durante los próximos meses. Tal como se ha anticipado en reiteradas oportunidades, esto responde al fenómeno El Niño que se prevé, será muy fuerte. Por lo tanto, las actividades costeras deberán adaptarse a estas “nuevas condiciones” que nos impone la naturaleza.

Como es habitual, se recomienda seguir la evolución de la situación mediante los canales oficiales, especialmente con el Comunicado Diario que se actualiza aproximadamente a las 13 horas, y se encuentra disponible en la web: www.saltogrande.org (sección Datos Hidrológicos) y la APP de Salto Grande (disponible para descarga gratuita para Android y Iphone).