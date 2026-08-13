*ESTE VIERNES SE REALIZARÁ UNA NUEVA EDICIÓN DE “NOCHES EN EL CEMENTERIO DE
LOS FUNDADORES”*
La Municipalidad de Concordia, a través de la Subsecretaría de Educación y
Cultura, invita a la comunidad a participar de una nueva edición de “Noches
en el Cementerio de los Fundadores”, una propuesta que combina historia,
patrimonio y teatro para acercar a vecinos y visitantes a uno de los
espacios históricos más importantes de la ciudad.
El recorrido nocturno con teatralización se realizará este viernes 14 de
agosto, con dos funciones: a las 18:30 y 19:30 horas, con cupos limitados
para cada horario.
Durante la experiencia, los participantes podrán recorrer el Museo a Cielo
Abierto “De los Fundadores” y conocer parte de las historias que forman
parte de la memoria de Concordia, a través de una propuesta artística
especialmente pensada para este espacio.
Lugar: Cementerio de los Fundadores – Humberto Primo 956.
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