Local Concordia

EL MES DEL NIÑO TENDRÁ SU GRAN CIERRE ESTE DOMINGO EN EL PARQUE CENTRAL

Por Maximiliano José Peisojovich · hace 10 horas · 191 lecturas · 2 min de lectura

 

La Municipalidad de Concordia invita a las familias a participar de la
última jornada de celebración del Mes del Niño, que se realizará este
domingo 30 de agosto, desde las 14:00 horas, en el Parque Central Viñedos
Moulins. Habrá una amplia grilla de espectáculos infantiles, juegos,
regalos, sorpresas y sorteo de bicicletas.

Luego de recorrer distintos barrios de Concordia durante todo el mes de
agosto, la Municipalidad de Concordia prepara el gran cierre del Mes del
Niño, una propuesta que permitió llevar actividades culturales, recreativas
y educativas a diferentes sectores de la ciudad y que convocó a miles de
familias.

La última jornada será este domingo 30 de agosto, desde las 14:00 horas, en
el Parque Central (Corsódromo), donde se desarrollará una tarde
especialmente preparada para que niñas, niños y familias puedan disfrutar
de espectáculos, juegos y diferentes propuestas recreativas.

*UNA GRILLA LLENA DE ESPECTÁCULOS*

Para esta jornada de cierre se preparó una variada programación de
espectáculos infantiles:

Las Andanzas de la Payasa Mandarina

Circopatas

Chucu y sus Amigos

La Valija en Canciones

Cosmo Rodante presenta: "Palito en el Circo"

Claudia y sus Amigos

Los Cabezones

A lo largo de la tarde también habrá juegos, actividades recreativas,
regalos, sorpresas, golosinas y el tradicional sorteo de bicicletas.

*INGRESO *

Para facilitar el acceso y la organización de la jornada, el ingreso al
predio será únicamente por el portón ubicado sobre Avenida San Lorenzo,
lindante a la oficina de Atención Ciudadana y Defensa del Consumidor, en la
ex Estación Norte.

La Municipalidad de Concordia invita a todas las familias a sumarse a esta
última jornada y a celebrar juntos el cierre de un mes que tuvo como
protagonistas a los niños de distintos barrios de la ciudad.

 

 

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