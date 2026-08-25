*SE REALIZAN LOS TRABAJOS DE CONSOLIDACIÓN DE SUELO PREVIO A LA
PAVIMENTACIÓN DE CALLE J.J. VALLE*
La Municipalidad de Concordia continúa con las obras de pavimento
enmarcadas en el Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario
y que se ejecutan en distintos sectores de la ciudad.
En calle J.J. Valle, entre calles La Pampa y calle Presbítero Odiard,
primeramente se realizaron trabajos de recambio de cañerías de agua,
cloacas, válvulas y la limpieza profunda de los desagües pluviales para
garantizar la durabilidad técnica del pavimento. Actualmente comenzaron las
tareas de consolidación de suelo para dar paso a la pavimentación.
De recorrida por el lugar y en diálogo con los vecinos, el intendente
Francisco Azcué destacó la importancia de estas intervenciones integrales
“ya que nos aseguran un pavimento que perdure en el tiempo. Conversando con
los vecinos del lugar nos manifiestan que esto viene a mejorarles
sustancialmente el día a día y eso es lo que nos propusimos como gestión:
trabajar para que los concordienses se sientan cada vez mejor”.
Tras señalar que las condiciones climáticas no han sido favorables en este
último tiempo para el ritmo de obra, Azcué sostuvo que a pesar de ello
“estamos comenzando con obras en diversos barrios de la ciudad. También
estamos avanzando con la adjudicación de la planta de asfalto, que ya se
licitó; la planta de adoquines que se utilizará para realizar pavimento
articulado”.
Por último el intendente adelantó que ya está pronto a ejecutarse un plan
de pavimento de hormigón a través del “Mi Cuadra PROGR.E.S.S.A.”, programa
solidario de autofinanciación y contribución por mejora impulsado por la
Municipalidad de Concordia para mejorar la infraestructura de los barrios.
Por su parte el secretario de Obras Públicas Fernando Esquibel resaltó el
aspecto técnico de las obras que se vienen desarrollando en la ciudad: “lo
que se refiere a recambio de cañerías cloacales, pluviales, captaciones de
cámaras, limpieza, reacondicionamiento y, donde se necesitan cámaras
nuevas, se hacen. Siempre siguiendo el proyecto de ingeniería”.
Esquibel subrayó que las obras de pavimentación de realizan tras un estudio
previo, poniendo como ejemplo el caso de calle J.J.Valle, que una vez que
se termine y a su vez, “esta se una con el pavimento de calle La Pampa, que
está en ejecución, terminará beneficiando, por ejemplo, a dos
establecimientos educativos y además, se cruza con calle Paula Albarracín,
que hace pocos meses se inauguró, se conforma una anillo de circulación que
favorece a muchos barrios”.
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