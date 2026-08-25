*SE REALIZAN LOS TRABAJOS DE CONSOLIDACIÓN DE SUELO PREVIO A LA

PAVIMENTACIÓN DE CALLE J.J. VALLE*

La Municipalidad de Concordia continúa con las obras de pavimento

enmarcadas en el Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario

y que se ejecutan en distintos sectores de la ciudad.

En calle J.J. Valle, entre calles La Pampa y calle Presbítero Odiard,

primeramente se realizaron trabajos de recambio de cañerías de agua,

cloacas, válvulas y la limpieza profunda de los desagües pluviales para

garantizar la durabilidad técnica del pavimento. Actualmente comenzaron las

tareas de consolidación de suelo para dar paso a la pavimentación.

De recorrida por el lugar y en diálogo con los vecinos, el intendente

Francisco Azcué destacó la importancia de estas intervenciones integrales

“ya que nos aseguran un pavimento que perdure en el tiempo. Conversando con

los vecinos del lugar nos manifiestan que esto viene a mejorarles

sustancialmente el día a día y eso es lo que nos propusimos como gestión:

trabajar para que los concordienses se sientan cada vez mejor”.

Tras señalar que las condiciones climáticas no han sido favorables en este

último tiempo para el ritmo de obra, Azcué sostuvo que a pesar de ello

“estamos comenzando con obras en diversos barrios de la ciudad. También

estamos avanzando con la adjudicación de la planta de asfalto, que ya se

licitó; la planta de adoquines que se utilizará para realizar pavimento

articulado”.

Por último el intendente adelantó que ya está pronto a ejecutarse un plan

de pavimento de hormigón a través del “Mi Cuadra PROGR.E.S.S.A.”, programa

solidario de autofinanciación y contribución por mejora impulsado por la

Municipalidad de Concordia para mejorar la infraestructura de los barrios.

Por su parte el secretario de Obras Públicas Fernando Esquibel resaltó el

aspecto técnico de las obras que se vienen desarrollando en la ciudad: “lo

que se refiere a recambio de cañerías cloacales, pluviales, captaciones de

cámaras, limpieza, reacondicionamiento y, donde se necesitan cámaras

nuevas, se hacen. Siempre siguiendo el proyecto de ingeniería”.

Esquibel subrayó que las obras de pavimentación de realizan tras un estudio

previo, poniendo como ejemplo el caso de calle J.J.Valle, que una vez que

se termine y a su vez, “esta se una con el pavimento de calle La Pampa, que

está en ejecución, terminará beneficiando, por ejemplo, a dos

establecimientos educativos y además, se cruza con calle Paula Albarracín,

que hace pocos meses se inauguró, se conforma una anillo de circulación que

favorece a muchos barrios”.