Ante una inundación o desborde repentino, tener preparada una mochila de emergencia, prevención

Mochila de emergencia: qué tener preparado ante una inundación repentina

Ante una inundación repentina, tener preparada una mochila de emergencia puede marcar una diferencia importante. La recomendación es armarla con elementos básicos que permitan salir rápidamente del hogar y contar con recursos esenciales durante las primeras horas.

🎒 ¿Qué debería tener?

Agua y alimentos

Agua potable: al menos 2 litros por persona.

Alimentos no perecederos y fáciles de consumir.

Barras de cereal, galletas, conservas u otros alimentos que no requieran cocción.

🔦 Iluminación y comunicación

Linterna LED.

Pilas de repuesto.

Radio portátil a pilas.

Teléfono celular.

Power bank o batería externa cargada.

Cables de carga.

Silbato para pedir ayuda.

🩹 Botiquín

Botiquín de primeros auxilios.

Medicamentos de uso habitual.

Alcohol en gel.

Guantes descartables.

Repelente de mosquitos.

Protector solar.

👕 Ropa y protección

Una muda completa de ropa.

Ropa interior y medias.

Campera impermeable o poncho.

Calzado resistente.

Toalla pequeña.

📄 Documentación y dinero

DNI y documentación importante.

Copias de documentos guardadas en una bolsa impermeable.

Dinero en efectivo.

Lista de teléfonos de familiares y contactos de emergencia.

Llaves de la vivienda y del vehículo.

🌧️ Elementos útiles frente al agua

Bolsas impermeables o bolsas herméticas.

Bolsas de residuos grandes.

Cinta adhesiva resistente.

Cuerda.

Navaja o herramienta multiuso.

Encendedor o fósforos protegidos del agua.

Papel higiénico y toallitas húmedas.

Productos de higiene personal.

Chaleco reflectante, si se dispone de uno.

📍 Un detalle fundamental

La mochila debe permanecer preparada, accesible y cerca de una salida, no guardada en un lugar donde pueda quedar bloqueada por el agua.

Los documentos, dinero, medicamentos, celular y elementos electrónicos deben estar protegidos dentro de bolsas impermeables, incluso aunque la mochila sea resistente al agua.

⚠️ Si comienza a ingresar agua

La prioridad es ponerse a salvo. Si las autoridades indican evacuar, hay que hacerlo sin demoras y dirigirse hacia zonas altas o los puntos de evacuación establecidos.

Nunca se debe intentar cruzar una calle inundada si el agua presenta corriente o no permite ver el estado del terreno. Tampoco se recomienda atravesar zonas inundadas con vehículos: incluso una corriente relativamente baja puede hacer perder el control o desplazar un automóvil.

Una mochila preparada con anticipación permite concentrarse en lo más importante durante una emergencia: salir a tiempo y ponerse a salvo.

Concordia Directo