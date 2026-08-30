*MILES DE FAMILIAS DISFRUTARON DEL GRAN CIERRE DEL MES DEL NIÑO EN EL

PARQUE CENTRAL “VIÑEDOS MOULINS”*

La Municipalidad de Concordia cerró este domingo una propuesta que durante

todo agosto llevó juegos, espectáculos, cultura y alegría a distintos

sectores de la ciudad. A través de cuatro grandes festejos en puntos

estratégicos, la celebración alcanzó a más de 30 barrios de Concordia.

La Municipalidad de Concordia llevó adelante este domingo el gran cierre

del Mes del Niño en el Parque Central “Viñedos Moulins”, donde miles de

niños, acompañados por sus familias, se acercaron para disfrutar de una

tarde especialmente preparada para celebrar el mes de los niños con juegos,

música, espectáculos, obras de teatro y shows infantiles, además de regalos.

De esta manera, llegó a su fin una propuesta que durante todo el mes tuvo

como principal objetivo acercar la celebración a los barrios de Concordia,

generando espacios de encuentro y recreación para los más chicos.

*UNA CELEBRACIÓN QUE RECORRIÓ CONCORDIA*

La propuesta logró abarcar a más de 30 barrios de la ciudad, acercando las

actividades a diferentes sectores y permitiendo que las familias pudieran

participar de manera libre y gratuita.

Más allá de cada festejo, el recorrido permitió recuperar y fortalecer los

espacios públicos como lugares de encuentro, celebración y participación

comunitaria, poniendo a los niños en el centro de una propuesta pensada

especialmente para ellos.

*EL VALOR DEL TRABAJO EN EQUIPO*

Desde la Municipalidad de Concordia se destacó especialmente el trabajo

articulado de todas las áreas municipales junto a los agentes territoriales

que participaron en la organización, logística, montaje, seguridad,

limpieza, asistencia y desarrollo de cada una de las jornadas.

El desarrollo de cuatro grandes encuentros en distintos puntos de la ciudad

requirió un importante trabajo conjunto, compromiso y coordinación, que

permitió que cada jornada pudiera desarrollarse de manera organizada y que

las familias encontraran espacios preparados para disfrutar.

*UN RECONOCIMIENTO A LOS ARTISTAS*

La celebración también tuvo como protagonistas fundamentales a los artistas

que acompañaron cada jornada.

Desde la organización destacaron y agradecieron especialmente a cada

artista, grupo y compañía que formó parte del Mes del Niño, por el

compromiso, la dedicación y el respeto con el que llevaron adelante sus

propuestas.

A través del teatro, el circo, la música, el humor y el juego, los artistas

lograron generar momentos de alegría y asombro para miles de niños,

convirtiendo cada escenario en un espacio de encuentro y diversión.

*UN MES PARA CELEBRAR *

Con el cierre realizado en el Parque Central, la Municipalidad de Concordia

concluyó un mes de actividades que tuvo como eje fundamental celebrar a

nuestros niños y acercar propuestas culturales y recreativas a los

distintos barrios.

Desde el Municipio agradecieron a todas las familias que participaron, a

las instituciones y vecinos que acompañaron cada jornada, a los artistas y

a cada trabajador municipal que hizo posible este recorrido.