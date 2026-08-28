DÍA DE LA ANCIANIDAD: CONCORDIA REAFIRMA SU COMPROMISO CON UNA VIDA ACTIVA, DIGNA Y CON DERECHOS

En el marco del Día de la Ancianidad, la Municipalidad de Concordia, a

través del Departamento de Políticas para la Tercera Edad, reafirma su

compromiso con la promoción de los derechos, la inclusión y la

participación activa de las personas mayores.

La fecha recuerda el 28 de agosto de 1948, cuando fueron proclamados los

Derechos de la Ancianidad en nuestro país. Posteriormente, esos principios

fueron incorporados a la Constitución Nacional de 1949.

Desde el Municipio se destaca la importancia de continuar construyendo una

sociedad donde las personas mayores sean reconocidas por su experiencia,

sus capacidades y el aporte que realizan a la comunidad.

Gladys Portugal, jefa del Departamento de Políticas para la Tercera Edad,

señaló: “Esta fecha nos invita a valorar las historias, los conocimientos y

las experiencias de cada persona mayor. Desde el Municipio trabajamos para

que puedan desarrollar una vida activa, digna y con derechos, fortaleciendo

espacios de encuentro, participación e inclusión”.

En ese sentido, Portugal remarcó que “hablar de las personas mayores es

hablar de derechos, de respeto y de oportunidades. Queremos una Concordia

donde puedan seguir participando, aportando y disfrutando plenamente de

esta etapa de la vida”.

Por su parte, Ariel Gorostegui, director de Cooperativismo y Asociativismo,

destacó la importancia de generar espacios que fortalezcan los vínculos y

la participación comunitaria: “Las personas mayores tienen mucho para

aportar desde sus conocimientos, sus experiencias y sus historias de vida.

Promover el asociativismo y la participación es también una manera de

reconocer ese enorme capital social”.

“Cuando generamos espacios donde las personas pueden encontrarse,

organizarse y compartir saberes, estamos construyendo una comunidad más

solidaria, inclusiva y participativa. El desafío es seguir generando

oportunidades para que nadie quede afuera” afirmó Gorostegui.

Desde la Municipalidad de Concordia se continúa trabajando en políticas y

propuestas destinadas a acompañar a las personas mayores, promoviendo su

autonomía, participación social y bienestar.