La UCU celebró su primera colación de Educación a Distancia con un fuerte

mensaje sobre el futuro profesional

La Universidad de Concepción del Uruguay realizó la 48.ª Colación de Grados

del Departamento de Educación a Distancia. El acto reunió a graduados de

distintas localidades del país y del exterior y estuvo marcado por los

discursos del vicerrector Carlos Andrés Neuman y del rector Héctor César

Sauret.

La Universidad de Concepción del Uruguay (UCU) vivió una jornada histórica

con la realización de la 48.ª Colación de Grados del Departamento de

Educación a Distancia, la primera ceremonia de estas características que

reunió presencialmente a los graduados de esta modalidad.

La ceremonia contó con la presencia del rector de la UCU, Dr. Héctor César

Sauret, y del director del Departamento de Educación a Distancia y

vicerrector Académico, de Comunicación y de Desarrollo Regional, Prof.

Carlos Andrés Neuman, además de autoridades universitarias, docentes,

familiares e invitados especiales.

Neuman: “Ustedes contribuyeron a formar esta modalidad”

En primer término, Carlos Andrés Neuman destacó la importancia del

encuentro y expresó su orgullo por los graduados, muchos de los cuales

fueron protagonistas de las primeras promociones de sus respectivas

carreras en la modalidad de Educación a Distancia.

El vicerrector señaló que actualmente la modalidad cuenta con más de 4.000

estudiantes y que durante los cinco años de desarrollo de esta propuesta la

universidad formó a más de 1.200 nuevos profesionales. En la documentación

oficial de la ceremonia se consigna que desde la creación del Departamento

de Educación a Distancia la UCU graduó a más de 1.262 profesionales.

Neuman remarcó que detrás de esas cifras existen historias personales,

familias, esfuerzos, noches de estudio, decisiones difíciles y el deseo de

superación de cada estudiante.

Uno de los conceptos centrales de su intervención fue que los estudiantes

no solamente fueron formados por la modalidad, sino que también ayudaron a

construirla.

“Es verdad que la modalidad los formó a ustedes, pero también es verdad que

ustedes contribuyeron a formar esta modalidad”, expresó.

En ese sentido, valoró los aportes realizados por los estudiantes durante

el proceso de consolidación de la Educación a Distancia, a través de

consultas, opiniones y evaluaciones que permitieron introducir cambios,

nuevas herramientas y procedimientos.

También destacó el proceso de evaluación del Sistema Institucional de

Educación a Distancia de la UCU (SIED-UCU), que obtuvo su validación en

2019, atravesó un seguimiento en 2023 y alcanzó su revalidación en 2025.

Neuman sostuvo además que la obtención del título no significa el final del

aprendizaje, sino el comienzo de una nueva etapa. Invitó a los graduados a

continuar formándose frente a un mundo en permanente transformación, donde

también cambian las profesiones, las herramientas y las necesidades de las

comunidades.

Hacia el cierre, dejó un mensaje vinculado con la ética profesional: “Una

sociedad necesita profesionales en quienes pueda confiar”. En ese marco,

pidió ejercer cada profesión con honestidad, respeto y responsabilidad,

entendiendo que el conocimiento también implica una responsabilidad frente

a los demás.

Sauret: “El título es la herramienta para ganarse la vida”

Luego fue el turno del rector Héctor César Sauret, quien comenzó dando la

bienvenida a los graduados y a sus familias y destacó que quienes llegaban

a recibir sus diplomas provenían de diferentes lugares del país, pero se

encontraban unidos bajo la Bandera Argentina.

Sauret puso especial énfasis en la validez nacional de los títulos y en el

significado que tiene para los graduados contar con una herramienta que les

permita ejercer su profesión y desarrollarse laboralmente.

Para graficar el valor del título universitario, recurrió a una referencia

a Steve Jobs y su paso por la Universidad de Stanford, para remarcar que

para muchas personas el diploma constituye una herramienta fundamental para

acceder al trabajo y construir una vida digna.

“El título es la herramienta para ganarse la vida”, sostuvo.

El rector también destacó las características particulares de quienes

participaron de esta colación a distancia. Señaló que muchos de ellos

transitaron sus carreras mientras desarrollaban sus trabajos, formaban sus

familias y mantenían sus vínculos y arraigos en sus ciudades de origen.

Inteligencia artificial y dignidad humana

Uno de los principales ejes del discurso de Sauret estuvo relacionado con

el impacto de la inteligencia artificial y las transformaciones que

atraviesa la sociedad digital.

En ese contexto, sostuvo que la inteligencia artificial fue creada por el

ser humano y que, por lo tanto, debe ser gobernada por las personas y no

convertirse en quien gobierne al ser humano.

También se refirió específicamente al uso de herramientas como ChatGPT.

Planteó que deben ser utilizadas como herramientas de apoyo y que los

profesionales necesitan desarrollar los conocimientos suficientes para

formular preguntas con precisión, verificar las respuestas y corregir

posibles errores.

El rector vinculó esta reflexión con la dignidad humana y con los desafíos

éticos que plantea la nueva etapa tecnológica.

Un llamado a construir una sociedad más justa

Sauret también planteó una mirada sobre la realidad social y sostuvo que

los nuevos profesionales tienen una responsabilidad que excede el ejercicio

individual de sus carreras.

“No estamos aquí para describir los problemas, sino que estamos en la

Argentina y en el mundo para actuar y crear una sociedad más justa”,

expresó.

En ese sentido, llamó a los graduados a preguntarse no solamente qué pueden

recibir del país, sino qué pueden aportar para transformar la sociedad y

contribuir a su grandeza material y espiritual.

También destacó el carácter social de la vida y pidió a los graduados

reconocer el acompañamiento de sus familias. Durante el acto los invitó a

ponerse de pie y brindar un aplauso a quienes los acompañaron durante el

camino hasta alcanzar el título.

“Nunca terminen de partir”

En el tramo final de su discurso, Sauret invitó a los nuevos profesionales

a mantener el vínculo con la Universidad de Concepción del Uruguay y a

comprender que la educación es permanente.

La documentación oficial de la ceremonia también establece como mensaje de

cierre la invitación a que los graduados mantengan vivo el vínculo con la

institución, que desde ese momento los reconoce como parte de su historia y

de su misión educativa.

La ceremonia concluyó con un mensaje de humildad en el conocimiento,

responsabilidad en el ejercicio profesional y compromiso con la sociedad,

en una jornada que significó tanto la culminación de una etapa para los

graduados como un momento trascendente para la UCU y su proyecto de

Educación a Distancia.