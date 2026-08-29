La UCU celebró su primera colación de Educación a Distancia con un fuerte
mensaje sobre el futuro profesional
La Universidad de Concepción del Uruguay realizó la 48.ª Colación de Grados
del Departamento de Educación a Distancia. El acto reunió a graduados de
distintas localidades del país y del exterior y estuvo marcado por los
discursos del vicerrector Carlos Andrés Neuman y del rector Héctor César
Sauret.
La Universidad de Concepción del Uruguay (UCU) vivió una jornada histórica
con la realización de la 48.ª Colación de Grados del Departamento de
Educación a Distancia, la primera ceremonia de estas características que
reunió presencialmente a los graduados de esta modalidad.
La ceremonia contó con la presencia del rector de la UCU, Dr. Héctor César
Sauret, y del director del Departamento de Educación a Distancia y
vicerrector Académico, de Comunicación y de Desarrollo Regional, Prof.
Carlos Andrés Neuman, además de autoridades universitarias, docentes,
familiares e invitados especiales.
Neuman: “Ustedes contribuyeron a formar esta modalidad”
En primer término, Carlos Andrés Neuman destacó la importancia del
encuentro y expresó su orgullo por los graduados, muchos de los cuales
fueron protagonistas de las primeras promociones de sus respectivas
carreras en la modalidad de Educación a Distancia.
El vicerrector señaló que actualmente la modalidad cuenta con más de 4.000
estudiantes y que durante los cinco años de desarrollo de esta propuesta la
universidad formó a más de 1.200 nuevos profesionales. En la documentación
oficial de la ceremonia se consigna que desde la creación del Departamento
de Educación a Distancia la UCU graduó a más de 1.262 profesionales.
Neuman remarcó que detrás de esas cifras existen historias personales,
familias, esfuerzos, noches de estudio, decisiones difíciles y el deseo de
superación de cada estudiante.
Uno de los conceptos centrales de su intervención fue que los estudiantes
no solamente fueron formados por la modalidad, sino que también ayudaron a
construirla.
“Es verdad que la modalidad los formó a ustedes, pero también es verdad que
ustedes contribuyeron a formar esta modalidad”, expresó.
En ese sentido, valoró los aportes realizados por los estudiantes durante
el proceso de consolidación de la Educación a Distancia, a través de
consultas, opiniones y evaluaciones que permitieron introducir cambios,
nuevas herramientas y procedimientos.
También destacó el proceso de evaluación del Sistema Institucional de
Educación a Distancia de la UCU (SIED-UCU), que obtuvo su validación en
2019, atravesó un seguimiento en 2023 y alcanzó su revalidación en 2025.
Neuman sostuvo además que la obtención del título no significa el final del
aprendizaje, sino el comienzo de una nueva etapa. Invitó a los graduados a
continuar formándose frente a un mundo en permanente transformación, donde
también cambian las profesiones, las herramientas y las necesidades de las
comunidades.
Hacia el cierre, dejó un mensaje vinculado con la ética profesional: “Una
sociedad necesita profesionales en quienes pueda confiar”. En ese marco,
pidió ejercer cada profesión con honestidad, respeto y responsabilidad,
entendiendo que el conocimiento también implica una responsabilidad frente
a los demás.
Sauret: “El título es la herramienta para ganarse la vida”
Luego fue el turno del rector Héctor César Sauret, quien comenzó dando la
bienvenida a los graduados y a sus familias y destacó que quienes llegaban
a recibir sus diplomas provenían de diferentes lugares del país, pero se
encontraban unidos bajo la Bandera Argentina.
Sauret puso especial énfasis en la validez nacional de los títulos y en el
significado que tiene para los graduados contar con una herramienta que les
permita ejercer su profesión y desarrollarse laboralmente.
Para graficar el valor del título universitario, recurrió a una referencia
a Steve Jobs y su paso por la Universidad de Stanford, para remarcar que
para muchas personas el diploma constituye una herramienta fundamental para
acceder al trabajo y construir una vida digna.
“El título es la herramienta para ganarse la vida”, sostuvo.
El rector también destacó las características particulares de quienes
participaron de esta colación a distancia. Señaló que muchos de ellos
transitaron sus carreras mientras desarrollaban sus trabajos, formaban sus
familias y mantenían sus vínculos y arraigos en sus ciudades de origen.
Inteligencia artificial y dignidad humana
Uno de los principales ejes del discurso de Sauret estuvo relacionado con
el impacto de la inteligencia artificial y las transformaciones que
atraviesa la sociedad digital.
En ese contexto, sostuvo que la inteligencia artificial fue creada por el
ser humano y que, por lo tanto, debe ser gobernada por las personas y no
convertirse en quien gobierne al ser humano.
También se refirió específicamente al uso de herramientas como ChatGPT.
Planteó que deben ser utilizadas como herramientas de apoyo y que los
profesionales necesitan desarrollar los conocimientos suficientes para
formular preguntas con precisión, verificar las respuestas y corregir
posibles errores.
El rector vinculó esta reflexión con la dignidad humana y con los desafíos
éticos que plantea la nueva etapa tecnológica.
Un llamado a construir una sociedad más justa
Sauret también planteó una mirada sobre la realidad social y sostuvo que
los nuevos profesionales tienen una responsabilidad que excede el ejercicio
individual de sus carreras.
“No estamos aquí para describir los problemas, sino que estamos en la
Argentina y en el mundo para actuar y crear una sociedad más justa”,
expresó.
En ese sentido, llamó a los graduados a preguntarse no solamente qué pueden
recibir del país, sino qué pueden aportar para transformar la sociedad y
contribuir a su grandeza material y espiritual.
También destacó el carácter social de la vida y pidió a los graduados
reconocer el acompañamiento de sus familias. Durante el acto los invitó a
ponerse de pie y brindar un aplauso a quienes los acompañaron durante el
camino hasta alcanzar el título.
“Nunca terminen de partir”
En el tramo final de su discurso, Sauret invitó a los nuevos profesionales
a mantener el vínculo con la Universidad de Concepción del Uruguay y a
comprender que la educación es permanente.
La documentación oficial de la ceremonia también establece como mensaje de
cierre la invitación a que los graduados mantengan vivo el vínculo con la
institución, que desde ese momento los reconoce como parte de su historia y
de su misión educativa.
La ceremonia concluyó con un mensaje de humildad en el conocimiento,
responsabilidad en el ejercicio profesional y compromiso con la sociedad,
en una jornada que significó tanto la culminación de una etapa para los
graduados como un momento trascendente para la UCU y su proyecto de
Educación a Distancia.
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