*CODESAL anuncia el segundo llamado a licitación para la concesión de dos

paradores en el Lago de Salto Grande*

La Corporación de Desarrollo de Salto Grande (CODESAL) informa la

realización de un nuevo llamado a licitación pública para la concesión de

los paradores gastronómicos ubicados en:

- Playa Sol

- ⁠Playa Península

en el marco de las acciones destinadas a continuar fortaleciendo la oferta

turística del Lago de Salto Grande.

La *apertura de sobres* se llevará a cabo el *10 de septiembre de 2026, a

las 10:00 horas*, en las oficinas de CODESAL.

Las personas interesadas podrán solicitar los pliegos y acceder a

información adicional a través del Área Contable de CODESAL, mediante el

correo electrónico areacontablecodesal@entrerios.gov.ar

Este nuevo llamado forma parte del trabajo que CODESAL y el Gobierno de

Entre Ríos llevan adelante para seguir impulsando el desarrollo turístico

del Lago de Salto Grande, promoviendo la incorporación y mejora de

servicios que acompañen el crecimiento de la actividad y brinden nuevas

propuestas a quienes visitan la región.

Desde CODESAL se invita a quienes estén interesados a participar de esta

convocatoria y presentar sus propuestas para estos espacios, contribuyendo

con iniciativas que permitan ampliar y diversificar las experiencias

disponibles en uno de los principales destinos turísticos de la región.