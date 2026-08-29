*CODESAL anuncia el segundo llamado a licitación para la concesión de dos
paradores en el Lago de Salto Grande*
La Corporación de Desarrollo de Salto Grande (CODESAL) informa la
realización de un nuevo llamado a licitación pública para la concesión de
los paradores gastronómicos ubicados en:
- Playa Sol
- Playa Península
en el marco de las acciones destinadas a continuar fortaleciendo la oferta
turística del Lago de Salto Grande.
La *apertura de sobres* se llevará a cabo el *10 de septiembre de 2026, a
las 10:00 horas*, en las oficinas de CODESAL.
Las personas interesadas podrán solicitar los pliegos y acceder a
información adicional a través del Área Contable de CODESAL, mediante el
correo electrónico areacontablecodesal@entrerios.gov.ar
Este nuevo llamado forma parte del trabajo que CODESAL y el Gobierno de
Entre Ríos llevan adelante para seguir impulsando el desarrollo turístico
del Lago de Salto Grande, promoviendo la incorporación y mejora de
servicios que acompañen el crecimiento de la actividad y brinden nuevas
propuestas a quienes visitan la región.
Desde CODESAL se invita a quienes estén interesados a participar de esta
convocatoria y presentar sus propuestas para estos espacios, contribuyendo
con iniciativas que permitan ampliar y diversificar las experiencias
disponibles en uno de los principales destinos turísticos de la región.
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