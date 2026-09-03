Recuperaron elementos robados del Sanatorio Garat y allanaron a un ordenanza con más de 20 años de antigüedad

El personal de Comisaría Segunda llevó adelante una investigación, bajo las directivas del fiscal José Arias, por una presunta administración fraudulenta en perjuicio del Sanatorio Garat.

De acuerdo con las tareas investigativas realizadas por el jefe de la dependencia, Gustavo Rivero y el segundo jefe, Cristian Fernández, y el personal a su cargo, los efectivos lograron establecer que un empleado del establecimiento, quien se desempeña como ordenanza desde hace más de 20 años, habría sustraído distintos elementos pertenecientes al sanatorio y los habría trasladado a domicilios particulares.

En el marco de las primeras diligencias, personal policial se constituyó en uno de los domicilios vinculados a la investigación, donde fueron hallados y entregados voluntariamente diversos elementos que, tras ser reconocidos, se estableció que pertenecían al Sanatorio Garat.

Entre los bienes recuperados se encontraban dos aires acondicionados, tres televisores, materiales eléctricos, sanitarios y de construcción, artefactos electrónicos y electrodomésticos, mobiliario e insumos varios.

A partir de la continuidad de las tareas investigativas, este 2 de septiembre se concretaron tres intervenciones en distintos domicilios de la ciudad. Entre las viviendas allandas se encontraba la del ordenanza que trabaja en el Sanatorio desde hace más de 20 años.

Durante los procedimientos se concretó el secuestro de dos aires acondicionados, dos monitores de computadora, cuatro teléfonos celulares, cuatro ventiladores de techo, un bidón con glutaraldehído de uso profesional, un bidón con detergente de uso médico-quirúrgico, una bolsa con grifería, luces LED, térmicas, cables, extractores de aire y tomacorrientes, además de un lavamanos con columna cerámica.

Fuente: Policiales Concordia

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