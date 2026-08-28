El ciclo de cine para adultos mayores Jueves de Grandes Películas llega a
la ciudad de Victoria
[image: Tiempo de valientes - Jueves de peliculas.jpg]
El ciclo de cine Jueves de Grandes Películas, dedicado especialmente para
los adultos mayores, llegará a Victoria. La función será el jueves 3 de
septiembre a las 16hs en el Cine Teatro Victoria (Alem 64). Se proyectará
Tiempo de valientes, de Damián Szifron (Argentina, 2005). La entrada
general es un alimento no perecedero.
La actividad es impulsada por el Instituto Autárquico Audiovisual de Entre
Ríos (IAAER), el Consejo Provincial de Cultura y la Secretaría de Cultura
de Entre Ríos, junto a la Municipalidad de Victoria y la Caja de
Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos.
Esta vez la cita es una actividad solidaria a beneficio de Acción Social
del Municipio, destinada a acompañar las tareas de prevención ante el
fenómeno de El Niño.
Jueves de Grandes Películas es una propuesta que busca acercar películas
especialmente seleccionadas para compartir historias, emociones y
recuerdos, promoviendo la participación, el intercambio y la construcción
de vínculos comunitarios en cada localidad anfitriona.El objetivo es
generar espacios de encuentro, recreación y disfrute para personas mayores
a través del cine.
Tiempo de valientes es una comedia policial y de suspenso estrenada en
2005, escrita y dirigida por Damián Szifron (creador de Los Simuladores y
Relatos Salvajes). Se la considera un clásico moderno del cine argentino y
el máximo exponente nacional del buddy cop (subgénero de acción y comedia
donde dos policías con personalidades totalmente opuestas deben unirse para
resolver un crimen y formar una amistad). La historia destaca por la
química de su dupla protagónica, sus diálogos ingeniosos y un ritmo que
equilibra la acción con el humor.
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