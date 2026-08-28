El ciclo de cine para adultos mayores Jueves de Grandes Películas llega a

la ciudad de Victoria

[image: Tiempo de valientes - Jueves de peliculas.jpg]

El ciclo de cine Jueves de Grandes Películas, dedicado especialmente para

los adultos mayores, llegará a Victoria. La función será el jueves 3 de

septiembre a las 16hs en el Cine Teatro Victoria (Alem 64). Se proyectará

Tiempo de valientes, de Damián Szifron (Argentina, 2005). La entrada

general es un alimento no perecedero.

La actividad es impulsada por el Instituto Autárquico Audiovisual de Entre

Ríos (IAAER), el Consejo Provincial de Cultura y la Secretaría de Cultura

de Entre Ríos, junto a la Municipalidad de Victoria y la Caja de

Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos.

Esta vez la cita es una actividad solidaria a beneficio de Acción Social

del Municipio, destinada a acompañar las tareas de prevención ante el

fenómeno de El Niño.

Jueves de Grandes Películas es una propuesta que busca acercar películas

especialmente seleccionadas para compartir historias, emociones y

recuerdos, promoviendo la participación, el intercambio y la construcción

de vínculos comunitarios en cada localidad anfitriona.El objetivo es

generar espacios de encuentro, recreación y disfrute para personas mayores

a través del cine.

Tiempo de valientes es una comedia policial y de suspenso estrenada en

2005, escrita y dirigida por Damián Szifron (creador de Los Simuladores y

Relatos Salvajes). Se la considera un clásico moderno del cine argentino y

el máximo exponente nacional del buddy cop (subgénero de acción y comedia

donde dos policías con personalidades totalmente opuestas deben unirse para

resolver un crimen y formar una amistad). La historia destaca por la

química de su dupla protagónica, sus diálogos ingeniosos y un ritmo que

equilibra la acción con el humor.

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