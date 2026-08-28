Extienden la convocatoria del 4° Premio Provincial de la Pieza Única

Artesanal 2026

[image: Concurso Pieza Artesanal 1.jpg]

La Secretaría de Cultura de Entre Ríos, a través del Museo y Mercado

Provincial de Artesanías Carlos Asiain, extendió la convocatoria del 4°

Premio Provincial de la Pieza Única Artesanal 2026. El plazo de inscripción

será hasta el viernes 11 de septiembre. Hay premios adquisición y la

inscripción es online.

El certamen está destinado a artesanas y artesanos mayores de 18 años que

acrediten residencia en la provincia de Entre Ríos por un período mínimo de

tres años y que se encuentren inscriptos, o hayan iniciado el trámite de

inscripción, en el Registro Provincial de Artesanos y Artesanas de Entre

Ríos (ReProAr).

La convocatoria busca reconocer piezas artesanales de autoría propia,

realizadas total o parcialmente a mano, que reflejen el oficio, la

creatividad, la identidad cultural y el valor patrimonial de las

producciones artesanales entrerrianas. Las obras podrán ser utilitarias,

decorativas o funcionales, siempre que expresen una significativa calidad

técnica y estética.

[image: Concurso Pieza Artesanal 2.jpg]

Las postulaciones se realizarán de manera digital mediante el formulario

dispuesto por la organización, de acuerdo con las bases y condiciones

establecidas en el reglamento oficial.

Link al formulario: Link al formulario <https://forms.gle/wsgQPqMgLHMj5qUF7>

Link a las bases: Link a las bases

<https://drive.google.com/file/d/1RNEo_5G3DFW9giM86ypVh2EBzZEfesAd/view>

Premios

Se otorgarán los siguientes premios adquisición:

• Primer Premio Adquisición: $900.000

• Segundo Premio Adquisición: $800.000

• Tercer Premio Adquisición: $600.000

Además, la Asociación de Amigos del Museo y Mercado Provincial de

Artesanías Carlos Asiain otorgará un Premio Incentivo Joven Artesano/a de

$400.000 (sin carácter de adquisición), destinado a participantes menores

de 30 años.

Esta nueva edición representa una oportunidad para visibilizar la riqueza,

diversidad y excelencia de la producción artesanal entrerriana,

fortaleciendo el reconocimiento de quienes mantienen vivos los saberes,

técnicas y tradiciones que forman parte del patrimonio cultural de la

provincia.

Por consultas sobre el reglamento y el proceso de inscripción, comunicarse

al correo electrónico: salonpiezaunicaer@gmail.com

--

*Para recibir el boletín informativo de la Secretaría de Cultura con todas

las novedades escribí a prensaculturaentrerios@gmail.com

<prensaculturaentrerios@gmail.com>*

*Todas las noticias en https://www.entrerios.gov.ar/cultura/noticias/

<https://www.entrerios.gov.ar/cultura/noticias/>*

Facebook <https://www.facebook.com/CulturaEntreRios> Instagram

<https://www.instagram.com/culturaentrerios/?hl=es> Web

<https://www.entrerios.gov.ar/cultura/> Flickr

<https://www.flickr.com/photos/culturaerenfotos/albums/>