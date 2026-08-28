Extienden la convocatoria del 4° Premio Provincial de la Pieza Única
Artesanal 2026
[image: Concurso Pieza Artesanal 1.jpg]
La Secretaría de Cultura de Entre Ríos, a través del Museo y Mercado
Provincial de Artesanías Carlos Asiain, extendió la convocatoria del 4°
Premio Provincial de la Pieza Única Artesanal 2026. El plazo de inscripción
será hasta el viernes 11 de septiembre. Hay premios adquisición y la
inscripción es online.
El certamen está destinado a artesanas y artesanos mayores de 18 años que
acrediten residencia en la provincia de Entre Ríos por un período mínimo de
tres años y que se encuentren inscriptos, o hayan iniciado el trámite de
inscripción, en el Registro Provincial de Artesanos y Artesanas de Entre
Ríos (ReProAr).
La convocatoria busca reconocer piezas artesanales de autoría propia,
realizadas total o parcialmente a mano, que reflejen el oficio, la
creatividad, la identidad cultural y el valor patrimonial de las
producciones artesanales entrerrianas. Las obras podrán ser utilitarias,
decorativas o funcionales, siempre que expresen una significativa calidad
técnica y estética.
[image: Concurso Pieza Artesanal 2.jpg]
Las postulaciones se realizarán de manera digital mediante el formulario
dispuesto por la organización, de acuerdo con las bases y condiciones
establecidas en el reglamento oficial.
Link al formulario: Link al formulario <https://forms.gle/wsgQPqMgLHMj5qUF7>
Link a las bases: Link a las bases
<https://drive.google.com/file/d/1RNEo_5G3DFW9giM86ypVh2EBzZEfesAd/view>
Premios
Se otorgarán los siguientes premios adquisición:
• Primer Premio Adquisición: $900.000
• Segundo Premio Adquisición: $800.000
• Tercer Premio Adquisición: $600.000
Además, la Asociación de Amigos del Museo y Mercado Provincial de
Artesanías Carlos Asiain otorgará un Premio Incentivo Joven Artesano/a de
$400.000 (sin carácter de adquisición), destinado a participantes menores
de 30 años.
Esta nueva edición representa una oportunidad para visibilizar la riqueza,
diversidad y excelencia de la producción artesanal entrerriana,
fortaleciendo el reconocimiento de quienes mantienen vivos los saberes,
técnicas y tradiciones que forman parte del patrimonio cultural de la
provincia.
Por consultas sobre el reglamento y el proceso de inscripción, comunicarse
al correo electrónico: salonpiezaunicaer@gmail.com
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las novedades escribí a prensaculturaentrerios@gmail.com
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