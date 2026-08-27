Frigerio en la Expo Rural de Hasenkamp: “El campo necesita un Estado que no le ponga una pata en la cabeza”

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, participó este domingo de la Expo Rural de Hasenkamp, donde reafirmó su respaldo al sector agropecuario y sostuvo que durante su gestión el Estado debe actuar como un aliado de quienes producen.

La actividad reunió a autoridades, productores, representantes de entidades agropecuarias y vecinos, en una jornada especial que además coincidió con la celebración del 120° aniversario de Hasenkamp y los 60 años de la Sociedad Rural local.

Durante su discurso, Frigerio destacó la necesidad de cambiar la relación entre el Estado y el sector productivo.

“Necesitamos un Estado que no ponga trabas, que acompañe y facilite. En estos 32 meses de gestión estamos intentando ponernos del lado del que produce y entender al Estado como un aliado para crecer y desarrollarnos”, sostuvo el mandatario.

Uno de los momentos centrales de su intervención estuvo relacionado con el vínculo entre los gobiernos y el sector agropecuario.

Frigerio aseguró que su gestión entiende al Estado “no como una máquina de absorber la riqueza de los productores”, sino como una herramienta para acompañar el crecimiento y el desarrollo, especialmente en un contexto económico que calificó como complejo.

En ese sentido, fue contundente al afirmar:

“Nunca más un gobierno enfrentado con el principal sector productivo de nuestra provincia. Tenemos que estar al lado, apoyar en lo que podamos y, sobre todo, dejarlos ser”.

El gobernador también volvió a cuestionar las retenciones y consideró que uno de los principales desafíos para el sector es avanzar hacia su eliminación.

“El campo necesita un Estado que no le ponga una pata en la cabeza”, afirmó, y agregó que es necesario “eliminar las malditas retenciones de una vez y para siempre”.

Durante su visita a la exposición, Frigerio también destacó el trabajo de la Sociedad Rural de Hasenkamp y puso el foco en la participación de jóvenes y adolescentes vinculados al sector.

“Es un gusto ver cómo jóvenes y adolescentes quieren aprender y tienen su futuro puesto en quedarse en la tierra y seguir trabajando en el campo”, expresó.

En esa línea, remarcó la importancia de que el sector agropecuario vuelva a ocupar un lugar central en el desarrollo económico de Entre Ríos y del país.

El intendente de Hasenkamp, Hernán Kisser, destacó la presencia del gobernador y agradeció el acompañamiento a la comunidad.

“Es la cuarta vez que nos visita y creo que es el gobernador que más veces ha venido a la localidad durante una gestión. Estamos muy felices de que nos acompañe siempre en cada hecho importante de nuestra localidad”, expresó.

Por su parte, el presidente de la Sociedad Rural de Hasenkamp, Maximiliano Müller, valoró especialmente la participación de Frigerio en la exposición y destacó la importancia del diálogo entre las entidades rurales y el Estado.

“Nunca había venido un gobernador a nuestra exposición. Hay muchas cuestiones para charlar y mejorar en materia de producción, pero creo que el camino es el diálogo. Que venga acá y conozca lo que hacemos es muy gratificante para nosotros”, señaló.

De la actividad también participaron el presidente de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer), Sergio Dalcol; el vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), José Colombatto, además de productores y dirigentes rurales.

Fuente: Ciudad Satélite noticias

Ver la página original