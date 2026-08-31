El ciclo Un Domingo de Teatro presenta una nueva función en Rosario del Tala

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Un Domingo de Teatro tendrá una nueva función este domingo 6 de septiembre

a las 20 en la Sala de Teatro Mónica Pesse (Centenario 66, Rosario del

Tala). Se presentará la obra Con un CLICK... entran al feed de una! Con

entrada libre y gratuita, organizan la Secretaría de Cultura de Entre Ríos

y el Consejo de Teatro Independiente de Entre Ríos (CONTIER), junto al

municipio local.

La trama de la obra que se presentará este domingo trata de dos amigas que

deciden abrir un grupo de “ayuda en redes” sin tener idea de cómo hacerlo.

Su desorganización desata una catarata de malentendidos cuando personas

reales comienzan a pedirles orientación terapéutica. Entre consultas

delirantes, exposición involuntaria y caos digital, la obra muestra con

humor cómo la intimidad se vuelve espectáculo. La historia avanza

desdibujando los límites entre ficción y realidad… hasta que todo hace

click.

Un Domingo de Teatro es parte de CUAC! Cultura Activa, el programa anual de

actividades que la Secretaría de Cultura de Entre Ríos desarrolla en

distintas localidades de la provincia.