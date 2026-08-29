PARA PUBLICAR EN EL FIN DE SEMANA: El Archivo General de Entre Ríos invita a disfrutar la música y la poesía con la propuesta La Encordada

El Archivo General de Entre Ríos invita a disfrutar la música y la poesía

con la propuesta La Encordada

[image: La Encordada - Archivo General ER.jpg]

La Encordada es una propuesta cultural que se realizará el jueves 3 de

septiembre a las 19 en la sede del Archivo General de Entre Ríos (Alameda

de la Federación 222, Paraná). Con entrada libre y gratuita, invita la

Secretaría de Cultura de Entre Ríos.

Serán protagonistas Marcelo Varela, Ricardo Maldonado, Hernán Rondán Grasso

y Adolfo Rey, quienes ofrecerán cuatro repertorios especialmente preparados

para la ocasión. Cada presentación propone un encuentro con la música y la

palabra, recuperando expresiones y sonoridades profundamente vinculadas con

la cultura entrerriana.

La invitación es abierta a la comunidad, para disfrutar de una tarde-noche

dedicada al arte, la memoria y la identidad de Entre Ríos.

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