PARA PUBLICAR EN EL FIN DE SEMANA: El Archivo General de Entre Ríos invita a disfrutar la música y la poesía con la propuesta La Encordada

El Archivo General de Entre Ríos invita a disfrutar la música y la poesía
con la propuesta La Encordada
[image: La Encordada - Archivo General ER.jpg]
La Encordada es una propuesta cultural que se realizará el jueves 3 de
septiembre a las 19 en la sede del Archivo General de Entre Ríos (Alameda
de la Federación 222, Paraná). Con entrada libre y gratuita, invita la
Secretaría de Cultura de Entre Ríos.
Serán protagonistas Marcelo Varela, Ricardo Maldonado, Hernán Rondán Grasso
y Adolfo Rey, quienes ofrecerán cuatro repertorios especialmente preparados
para la ocasión. Cada presentación propone un encuentro con la música y la
palabra, recuperando expresiones y sonoridades profundamente vinculadas con
la cultura entrerriana.
La invitación es abierta a la comunidad, para disfrutar de una tarde-noche
dedicada al arte, la memoria y la identidad de Entre Ríos.
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