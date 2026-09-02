Estrenaron una nueva sesión en vivo del ciclo musical Casa Estudio

El ciclo de música entrerriana en vivo, Casa Estudio, estrenó un nuevo

video en el canal de YouTube de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.

Pertenece al grupo Medusa, que reúne a integrantes de Cerrito y Paraná. Los

artistas que participan provienen de distintas localidades de la provincia

y fueron seleccionados en una convocatoria abierta y federal.

Medusa presenta la canción Taste of Revenge, grabada en vivo el 12 de

agosto. Sus integrantes son: Pilar Taibo (voz principal), Paula Taibo

(batería), Franco Schroeder (guitarra y voz gutural), Sebastián Martínez

(teclados y coros) y Damián Golpe (bajo). El video se puede ver en este

link: LINK DE ACCESO AL VIDEO <https://youtu.be/toQXOxO9Ycs>

Se trata de una banda emergente de metal sinfónico que busca mostrar una

estética de sonido característica de este género, fusionando

instrumentación de metal y una voz lírica como exponente principal.

Comenzaron su actividad desde 2019. Actualmente están terminando los

arreglos de su primer disco.

Ya pasaron por el ciclo: Los Apolo (Paraná), Insistentes (Paraná),

Guillermo Alarcón (San Benito), Rojo Fantasía (Santa Elena), Nada Normal

(Paraná) y Té de Hierbas (Villaguay).

Casa Estudio es parte de CUAC! Cultura Activa, el programa anual de

convocatorias y eventos que la Secretaría de Cultura de Entre Ríos

desarrolla en toda la provincia.