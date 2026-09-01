La Sinfónica de Entre Ríos se presentó a sala llena en La Vieja Usina
[image: Sinfonica - Vieja Usina 1 - PORTADA.jpg]
La Orquesta Sinfónica provincial presentó en La Vieja Usina el estreno
mundial de “El sueño de Pigmalión”, obra de Alejandro Civilotti. El
repertorio incluyó también piezas de Bruch y Brahms, con Javier Logioia
Orbe como director invitado y el británico Ashan Pillai como solista en
viola. Organizó la Secretaría de Cultura de Entre Ríos con entrada libre y
gratuita.
Ante más de 400 personas que colmaron las instalaciones del centro
cultural, y bajo la dirección artística de Luis Gorelik, el evento inició a
las 20 con las palabras de bienvenida del director invitado Javier Logioia
Orbe, quien presentó las obras de la velada.
[image: Sinfonica - Vieja Usina 2.jpg]
Seguidamente, el director anunció el estreno mundial de “El sueño de
Pigmalión” una obra inédita del compositor argentino Alejandro Civilotti,
un creador multipremiado, autor de nueve sinfonías y múltiples óperas,
residente desde hace varias décadas en Barcelona. Al respecto, destacó el
prestigio de contar en el escenario con el profesor Ashan Pillai para el
abordaje de esta pieza, a la que definió como una obra extremadamente
contemporánea, psicológicamente compleja y representativa de la música del
siglo XXI.
[image: Sinfonica - Vieja Usina 3.jpg]
Logioia Orbe manifestó su alegría por regresar a dirigir a Paraná y el
país: "Como soy residente permanente en Brasil, estoy muy agradecido por la
invitación y la recepción de la orquesta, con cuyos integrantes compartimos
una fantástica experiencia". A su vez, el director valoró el desafío que
representó la obra de Alejandro Civilotti junto al solista Ashan Pillai:
"Tras 45 años de carrera, es una enorme alegría dirigir por primera vez una
obra de Civilotti, un autor extremadamente sensible e inteligente que
escribe con gran sabiduría técnica".
Posteriormente, previo a la interpretación de la Sinfonía N.° 2 Op. 73 del
compositor alemán Johannes Brahms, Logioia Orbe volvió a tomar la palabra
para recordar la figura del maestro Pedro Ignacio Calderón, nacido en
Paraná y considerado el director de orquesta más importante de la historia
argentina, quien falleció semanas atrás y realizó sus primeros años de
carrera en la capital entrerriana.
El Concierto tuvo el auspicio del Centro de Ojos Dr. Lódolo y del Howard
Johnson Mayorazgo.
Masterclass de Ashan Pillai para músicos y estudiantes
En el marco de la preparación del concierto y de las jornadas de ensayos
previos, el viernes se realizó en La Vieja Usina una masterclass y charla
abierta a cargo del solista invitado Ashan Pillai.
[image: Sinfonica - Vieja Usina 4.jpg]
La actividad estuvo dirigida a integrantes de la Orquesta Sinfónica de
Entre Ríos y a jóvenes estudiantes de viola de la región. Durante el
encuentro, el violista británico compartió sus experiencias y abordó
diversos aspectos de la vida profesional y artística.
[image: Sinfonica - Vieja Usina 5.jpg]
Los asistentes dialogaron con el maestro sobre sus inicios en la carrera
musical, el proceso de preparación para el ingreso a conservatorios, la
importancia de la concentración, aspectos técnicos sobre la posición de los
dedos y recomendaciones de estudio. Asimismo, el solista se refirió a las
obras bisagra de su trayectoria, su interés por el arte a través de la
viola como vía de expresión, el camino dentro de la música de cámara y el
trabajo técnico sobre el sonido.
[image: Sinfonica - Vieja Usina 6.jpg]
Próximo concierto
La próxima presentación de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos tendrá lugar
el viernes 11 de septiembre a las 20 en el Centro Cultural Juan L. Ortiz (Blvd.
Racedo 250, Paraná
<https://www.google.com/maps/search/Blvd.+Racedo+250,+Paran%C3%A1?entry=gmail&source=g>),
bajo la dirección de su director artístico Luis Gorelik y con la
participación de los solistas invitados Xavier Inchausti (violín) y Silvina
Álvarez (viola). El repertorio del concierto incluirá la Sinfonía
Concertante para violín y viola K 364 de W. A. Mozart y la Sinfonía N.° 3
“Heroica” Op. 55 de L. V. Beethoven, en una función organizada
conjuntamente por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y la Municipalidad
de Paraná que contará con el auspicio de la Asociación Mariano Moreno, el
acompañamiento de Howard Johnson Plaza Resort & Casino Mayorazgo y entrada
libre y gratuita con acceso por orden de llegada.
--
*Para recibir el boletín informativo de la Secretaría de Cultura con todas
las novedades escribí a prensaculturaentrerios@gmail.com
<prensaculturaentrerios@gmail.com>*
*Todas las noticias en https://www.entrerios.gov.ar/cultura/noticias/
<https://www.entrerios.gov.ar/cultura/noticias/>*
Facebook <https://www.facebook.com/CulturaEntreRios> Instagram
<https://www.instagram.com/culturaentrerios/?hl=es> Web
<https://www.entrerios.gov.ar/cultura/> Flickr
<https://www.flickr.com/photos/culturaerenfotos/albums/>
Comentarios (0)
Todavía no hay comentarios. ¡Sé el primero!