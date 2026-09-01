La Sinfónica de Entre Ríos se presentó a sala llena en La Vieja Usina

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La Orquesta Sinfónica provincial presentó en La Vieja Usina el estreno

mundial de “El sueño de Pigmalión”, obra de Alejandro Civilotti. El

repertorio incluyó también piezas de Bruch y Brahms, con Javier Logioia

Orbe como director invitado y el británico Ashan Pillai como solista en

viola. Organizó la Secretaría de Cultura de Entre Ríos con entrada libre y

gratuita.

Ante más de 400 personas que colmaron las instalaciones del centro

cultural, y bajo la dirección artística de Luis Gorelik, el evento inició a

las 20 con las palabras de bienvenida del director invitado Javier Logioia

Orbe, quien presentó las obras de la velada.

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Seguidamente, el director anunció el estreno mundial de “El sueño de

Pigmalión” una obra inédita del compositor argentino Alejandro Civilotti,

un creador multipremiado, autor de nueve sinfonías y múltiples óperas,

residente desde hace varias décadas en Barcelona. Al respecto, destacó el

prestigio de contar en el escenario con el profesor Ashan Pillai para el

abordaje de esta pieza, a la que definió como una obra extremadamente

contemporánea, psicológicamente compleja y representativa de la música del

siglo XXI.

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Logioia Orbe manifestó su alegría por regresar a dirigir a Paraná y el

país: "Como soy residente permanente en Brasil, estoy muy agradecido por la

invitación y la recepción de la orquesta, con cuyos integrantes compartimos

una fantástica experiencia". A su vez, el director valoró el desafío que

representó la obra de Alejandro Civilotti junto al solista Ashan Pillai:

"Tras 45 años de carrera, es una enorme alegría dirigir por primera vez una

obra de Civilotti, un autor extremadamente sensible e inteligente que

escribe con gran sabiduría técnica".

Posteriormente, previo a la interpretación de la Sinfonía N.° 2 Op. 73 del

compositor alemán Johannes Brahms, Logioia Orbe volvió a tomar la palabra

para recordar la figura del maestro Pedro Ignacio Calderón, nacido en

Paraná y considerado el director de orquesta más importante de la historia

argentina, quien falleció semanas atrás y realizó sus primeros años de

carrera en la capital entrerriana.

El Concierto tuvo el auspicio del Centro de Ojos Dr. Lódolo y del Howard

Johnson Mayorazgo.

Masterclass de Ashan Pillai para músicos y estudiantes

En el marco de la preparación del concierto y de las jornadas de ensayos

previos, el viernes se realizó en La Vieja Usina una masterclass y charla

abierta a cargo del solista invitado Ashan Pillai.

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La actividad estuvo dirigida a integrantes de la Orquesta Sinfónica de

Entre Ríos y a jóvenes estudiantes de viola de la región. Durante el

encuentro, el violista británico compartió sus experiencias y abordó

diversos aspectos de la vida profesional y artística.

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Los asistentes dialogaron con el maestro sobre sus inicios en la carrera

musical, el proceso de preparación para el ingreso a conservatorios, la

importancia de la concentración, aspectos técnicos sobre la posición de los

dedos y recomendaciones de estudio. Asimismo, el solista se refirió a las

obras bisagra de su trayectoria, su interés por el arte a través de la

viola como vía de expresión, el camino dentro de la música de cámara y el

trabajo técnico sobre el sonido.

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Próximo concierto

La próxima presentación de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos tendrá lugar

el viernes 11 de septiembre a las 20 en el Centro Cultural Juan L. Ortiz (Blvd.

Racedo 250, Paraná

<https://www.google.com/maps/search/Blvd.+Racedo+250,+Paran%C3%A1?entry=gmail&source=g>),

bajo la dirección de su director artístico Luis Gorelik y con la

participación de los solistas invitados Xavier Inchausti (violín) y Silvina

Álvarez (viola). El repertorio del concierto incluirá la Sinfonía

Concertante para violín y viola K 364 de W. A. Mozart y la Sinfonía N.° 3

“Heroica” Op. 55 de L. V. Beethoven, en una función organizada

conjuntamente por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y la Municipalidad

de Paraná que contará con el auspicio de la Asociación Mariano Moreno, el

acompañamiento de Howard Johnson Plaza Resort & Casino Mayorazgo y entrada

libre y gratuita con acceso por orden de llegada.

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