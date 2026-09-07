FEDERAL: APREHENDIDO POR HURTO EN GRADO DE TENTATIVA

Este sabado alrededor de las 19:30 horas, personal de Comando

Radioeléctrico dependiente de la Jefatura de Policía Departamental Federal,

intervino en un hecho ocurrido en inmediaciones de calle Antonio Flores y

Cepeda; a raíz de un aviso que alertaba sobre un masculino que habría

ingresado a un domicilio con intenciones de sustraer elementos. Al arribar

al lugar, los policías constataron que el sospechoso ya había sido reducido

por un vecino, quien se desempeña como personal del servicio penitenciario.

Según manifestó el damnificado, momentos antes escuchó ruidos provenientes

del fondo de su vivienda y al salir a verificar, observó a un sujeto

intentando sustraer un secarropas y un casco de motocicleta. Al advertir la

presencia del propietario, el individuo intento fugarse y el damnificado lo

aprehendio dentro del mismo terreno.

El personal policial comunico inmediatamente la novedad al Fiscal en turno,

quien dispuso la aprehensión del individuo que había intentado robar, un

ciudadano de 32 años de edad, el cual fue notificado de los derechos y

garantías previstos en el Código Procesal Penal de Entre Ríos y trasladado

y alojado en la alcaidía de la Jefatura de Policía a disposición de la

justicia en calidad de aprehendido por el supuesto delito de Hurto en Grado

de Tentativa.