ALLANAMIENTO CON SECUESTRO DE ARMA DE FUEGO EN ZONA RURAL DE CONSCRIPTO BERNARDI

Durante la mañana de este sábado 5 del corriente, personal de Comisaría

Conscripto Bernardi con colaboración de Comisaría El Cimarrón, dependientes

de la Jefatura de Policía Departamental de Federal, dieron cumplimiento a

un mandamiento del Juzgado de Familia y Penal N.N.y Adolescentes, que

disponía el allanamiento de un establecimiento rural de la zona de

Conscripto Bernardi en el departamento Federal, habitado por un ciudadano

de 44 años de edad, implicado en una causa de “tutela de protección por

violencia de género”.

El procedimiento arrojó resultado positivo, ya que se encontró y se

secuestró un arma de fuego tipo “pistolón” mono tiro, marca REXIO, calibre

16, el cual fue puesto a disposición de la magistratura interviniente en la

causa que tramita por una denuncia recepcionada ante la Comisaría de

Minoridad y Violencia Familiar de la Jefatura de Policía local, donde da

cuenta de un hecho de violencia familiar ocurrido en un establecimiento

rural de la zona de Banderas.

Las actuaciones continúan bajo directivas del Juzgado, a los fines de

garantizar medidas de protección para la víctima y su grupo familiar.