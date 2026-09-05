Durante la mañana de este sábado 5 del corriente, personal de Comisaría
Conscripto Bernardi con colaboración de Comisaría El Cimarrón, dependientes
de la Jefatura de Policía Departamental de Federal, dieron cumplimiento a
un mandamiento del Juzgado de Familia y Penal N.N.y Adolescentes, que
disponía el allanamiento de un establecimiento rural de la zona de
Conscripto Bernardi en el departamento Federal, habitado por un ciudadano
de 44 años de edad, implicado en una causa de “tutela de protección por
violencia de género”.
El procedimiento arrojó resultado positivo, ya que se encontró y se
secuestró un arma de fuego tipo “pistolón” mono tiro, marca REXIO, calibre
16, el cual fue puesto a disposición de la magistratura interviniente en la
causa que tramita por una denuncia recepcionada ante la Comisaría de
Minoridad y Violencia Familiar de la Jefatura de Policía local, donde da
cuenta de un hecho de violencia familiar ocurrido en un establecimiento
rural de la zona de Banderas.
Las actuaciones continúan bajo directivas del Juzgado, a los fines de
garantizar medidas de protección para la víctima y su grupo familiar.
ALLANAMIENTO CON SECUESTRO DE ARMA DE FUEGO EN ZONA RURAL DE CONSCRIPTO BERNARDI
Durante la mañana de este sábado 5 del corriente, personal de Comisaría
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