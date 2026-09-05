Prorrogan la convocatoria del Teatro Nacional Cervantes y la Secretaría de

Cultura de Entre Ríos para directores de la provincia

[image: Convocatoria Teatro Nacional Cervantes.jpg]

El Teatro Nacional Cervantes y la Secretaría de Cultura de Entre Ríos

extendieron la convocatoria para directores que deseen presentar proyectos

teatrales a realizarse y estrenarse en La Vieja Usina de Paraná, en junio

de 2027. Es en el marco del 20º aniversario del programa federal TNC

Produce en el país. Todavía pueden presentarse hasta este viernes 11 de

septiembre inclusive.

El Teatro Nacional Cervantes implementa por primera vez esta edición

especial con un sistema de tres convocatorias simultáneas de coproducción

directa e integral: Chubut, Entre Ríos y La Rioja. El objetivo fundamental

de esta acción es profundizar la federalización de las artes escénicas

nacionales, restableciendo el vínculo y la producción conjunta con aquellos

territorios que no han participado del programa en la última década.

Las propuestas pasarán por una instancia de preselección a cargo de un

comité curatorial compuesto por Victoria Lerario, de la provincia de Tierra

del Fuego; Blas Arrese Igor, de la provincia de Buenos Aires; y Carly

Bastarrechea, de la provincia de Misiones, todos ellos referentes de las

artes escénicas a nivel nacional. La resolución y selección final será

facultad de la Dirección General del TNC.

a) La convocatoria abrió el 4 de agosto a las 00:01 y cerrará el 11 de

septiembre a las 23:59.

b) La convocatoria está abierta a la provincia de Entre Ríos.

c) Los proyectos se recibirán únicamente en forma digital a través del

formulario y se excluirán los presentados por otras vías.

d) No se aceptarán proyectos que hayan sido estrenados o presentados a

otras instituciones/concursos en simultáneo a esta convocatoria. Tampoco

aquellos que hayan comenzado su etapa de producción.

Por dudas o consultas dirigirse a: cervantesenelpais@gmail.com

Bases y Condiciones: LINK

<https://www.teatrocervantes.gob.ar/noticias/tnc-produce-en-el-pais-convocatoria-federal-temporada-2027-entre-rios/>

Formulario de inscripción: LINK

<https://convocatorias.teatrocervantes.gob.ar/campania/64/program_registrations/new?locale=es>

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