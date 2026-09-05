Prorrogan la convocatoria del Teatro Nacional Cervantes y la Secretaría de
Cultura de Entre Ríos para directores de la provincia
[image: Convocatoria Teatro Nacional Cervantes.jpg]
El Teatro Nacional Cervantes y la Secretaría de Cultura de Entre Ríos
extendieron la convocatoria para directores que deseen presentar proyectos
teatrales a realizarse y estrenarse en La Vieja Usina de Paraná, en junio
de 2027. Es en el marco del 20º aniversario del programa federal TNC
Produce en el país. Todavía pueden presentarse hasta este viernes 11 de
septiembre inclusive.
El Teatro Nacional Cervantes implementa por primera vez esta edición
especial con un sistema de tres convocatorias simultáneas de coproducción
directa e integral: Chubut, Entre Ríos y La Rioja. El objetivo fundamental
de esta acción es profundizar la federalización de las artes escénicas
nacionales, restableciendo el vínculo y la producción conjunta con aquellos
territorios que no han participado del programa en la última década.
Las propuestas pasarán por una instancia de preselección a cargo de un
comité curatorial compuesto por Victoria Lerario, de la provincia de Tierra
del Fuego; Blas Arrese Igor, de la provincia de Buenos Aires; y Carly
Bastarrechea, de la provincia de Misiones, todos ellos referentes de las
artes escénicas a nivel nacional. La resolución y selección final será
facultad de la Dirección General del TNC.
a) La convocatoria abrió el 4 de agosto a las 00:01 y cerrará el 11 de
septiembre a las 23:59.
b) La convocatoria está abierta a la provincia de Entre Ríos.
c) Los proyectos se recibirán únicamente en forma digital a través del
formulario y se excluirán los presentados por otras vías.
d) No se aceptarán proyectos que hayan sido estrenados o presentados a
otras instituciones/concursos en simultáneo a esta convocatoria. Tampoco
aquellos que hayan comenzado su etapa de producción.
Por dudas o consultas dirigirse a: cervantesenelpais@gmail.com
Bases y Condiciones: LINK
<https://www.teatrocervantes.gob.ar/noticias/tnc-produce-en-el-pais-convocatoria-federal-temporada-2027-entre-rios/>
Formulario de inscripción: LINK
<https://convocatorias.teatrocervantes.gob.ar/campania/64/program_registrations/new?locale=es>
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