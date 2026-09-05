Guillermo Sal asumió como nuevo Vicedecano de la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales
El Dr. Guillermo Sal asumió el pasado jueves como nuevo Vicedecano de la
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción
del Uruguay. En su discurso destacó el compromiso institucional, la
formación integral de los estudiantes y planteó a la innovación docente
como uno de los principales desafíos frente al avance de la tecnología y la
inteligencia artificial.
En el marco de la sesión del Consejo Académico realizada este jueves, donde
estuvo presente el rector de la Universidad, Héctor Sauret, el Dr.
Guillermo Sal asumió formalmente como nuevo Vicedecano de la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción del Uruguay.
Durante la sesión, Sal agradeció la confianza depositada en él y destacó la
responsabilidad que implica asumir una función dentro de una institución
con más de un siglo de trayectoria.
En su discurso, puso en valor el papel de la Universidad en la generación y
transmisión del conocimiento, la formación integral de los estudiantes, la
investigación, la extensión y el vínculo permanente con la sociedad.
En ese sentido, sostuvo que la tarea universitaria no debe limitarse a la
transmisión de información, sino que debe promover la capacidad de formular
preguntas, analizar la realidad con espíritu crítico y vincular el
conocimiento académico con las necesidades de la comunidad.
Innovación y tecnología, uno de los desafíos
Uno de los ejes centrales de su discurso fue el desafío que representa la
incorporación de nuevas tecnologías y, especialmente, el avance de la
inteligencia artificial en el ámbito educativo.
Sal señaló que innovar no significa simplemente incorporar herramientas
digitales, sino también revisar las prácticas de enseñanza y generar
experiencias de aprendizaje más activas, significativas e inclusivas.
En esa línea, remarcó que la tecnología debe estar al servicio de la
pedagogía y de una mirada humanista, fortaleciendo el pensamiento crítico y
el vínculo entre docentes y estudiantes.
“La pedagogía debe seguir siendo el corazón de toda innovación”, sostuvo
durante su intervención.
El nuevo Vicedecano también destacó la importancia de formar profesionales
competentes, pero al mismo tiempo ciudadanos responsables, con ética,
sensibilidad social y vocación de servicio, particularmente desde una
Facultad vinculada con las ciencias jurídicas y sociales.
Una Facultad abierta al diálogo
Al asumir la nueva responsabilidad, Sal manifestó su voluntad de trabajar
junto a la decana, doctora Florencia Pérez, y a toda la comunidad
universitaria para fortalecer una Facultad abierta al diálogo, exigente en
lo académico y cercana a sus estudiantes.
También planteó la necesidad de continuar fortaleciendo la calidad
académica, la investigación, la extensión universitaria y el vínculo con el
territorio.
Finalmente, agradeció nuevamente la confianza recibida y expresó su
compromiso de trabajar desde la escucha y la construcción colectiva, con el
objetivo de honrar la historia de la Universidad, fortalecer el presente de
la Facultad y afrontar los desafíos que plantea el futuro.
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