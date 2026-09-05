Guillermo Sal asumió como nuevo Vicedecano de la Facultad de Ciencias

Jurídicas y Sociales

El Dr. Guillermo Sal asumió el pasado jueves como nuevo Vicedecano de la

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción

del Uruguay. En su discurso destacó el compromiso institucional, la

formación integral de los estudiantes y planteó a la innovación docente

como uno de los principales desafíos frente al avance de la tecnología y la

inteligencia artificial.

En el marco de la sesión del Consejo Académico realizada este jueves, donde

estuvo presente el rector de la Universidad, Héctor Sauret, el Dr.

Guillermo Sal asumió formalmente como nuevo Vicedecano de la Facultad de

Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción del Uruguay.

Durante la sesión, Sal agradeció la confianza depositada en él y destacó la

responsabilidad que implica asumir una función dentro de una institución

con más de un siglo de trayectoria.

En su discurso, puso en valor el papel de la Universidad en la generación y

transmisión del conocimiento, la formación integral de los estudiantes, la

investigación, la extensión y el vínculo permanente con la sociedad.

En ese sentido, sostuvo que la tarea universitaria no debe limitarse a la

transmisión de información, sino que debe promover la capacidad de formular

preguntas, analizar la realidad con espíritu crítico y vincular el

conocimiento académico con las necesidades de la comunidad.

Innovación y tecnología, uno de los desafíos

Uno de los ejes centrales de su discurso fue el desafío que representa la

incorporación de nuevas tecnologías y, especialmente, el avance de la

inteligencia artificial en el ámbito educativo.

Sal señaló que innovar no significa simplemente incorporar herramientas

digitales, sino también revisar las prácticas de enseñanza y generar

experiencias de aprendizaje más activas, significativas e inclusivas.

En esa línea, remarcó que la tecnología debe estar al servicio de la

pedagogía y de una mirada humanista, fortaleciendo el pensamiento crítico y

el vínculo entre docentes y estudiantes.

“La pedagogía debe seguir siendo el corazón de toda innovación”, sostuvo

durante su intervención.

El nuevo Vicedecano también destacó la importancia de formar profesionales

competentes, pero al mismo tiempo ciudadanos responsables, con ética,

sensibilidad social y vocación de servicio, particularmente desde una

Facultad vinculada con las ciencias jurídicas y sociales.

Una Facultad abierta al diálogo

Al asumir la nueva responsabilidad, Sal manifestó su voluntad de trabajar

junto a la decana, doctora Florencia Pérez, y a toda la comunidad

universitaria para fortalecer una Facultad abierta al diálogo, exigente en

lo académico y cercana a sus estudiantes.

También planteó la necesidad de continuar fortaleciendo la calidad

académica, la investigación, la extensión universitaria y el vínculo con el

territorio.

Finalmente, agradeció nuevamente la confianza recibida y expresó su

compromiso de trabajar desde la escucha y la construcción colectiva, con el

objetivo de honrar la historia de la Universidad, fortalecer el presente de

la Facultad y afrontar los desafíos que plantea el futuro.