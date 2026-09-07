Inversión de $109 millones para poner en valor el Centro Cívico Provincial de Concordia

El Gobierno de Entre Ríos proyecta una intervención integral en el Centro Cívico Provincial de Concordia, con una inversión oficial de $109 millones y trabajos previstos sobre una superficie de 3.402 metros cuadrados.

La obra tendrá un plazo de ejecución de 180 días corridos y será llevada adelante por el Ministerio de Planeamiento e Infraestructura. La apertura de sobres para conocer las ofertas de las empresas interesadas está prevista para el jueves 10 de septiembre, a las 10, en la Dirección General de Arquitectura y Construcciones.

El edificio, ubicado en el sector comprendido por las calles Hipólito Yrigoyen, Buenos Aires y Roque Sáenz Peña, alberga distintas dependencias provinciales que brindan atención diariamente a vecinos de Concordia.

Entre ellas se encuentran el Registro Civil, el Registro de la Propiedad, la Dirección Provincial de Trabajo, la Caja de Jubilaciones y Pensiones y el Museo Provincial de la Imagen.

El proyecto contempla una serie de trabajos destinados a recuperar y mejorar las condiciones edilicias del complejo. Las tareas abarcarán techos, canaletas, instalaciones eléctricas y sanitarias, cielorrasos, revoques, pisos e iluminación.

También se prevé la impermeabilización y reparación de cubiertas, el reemplazo de chapas deterioradas y la colocación de nuevos artefactos de iluminación.

En los sanitarios se realizarán distintas mejoras, incluyendo la renovación de griferías y equipamiento. Además, está prevista la puesta en funcionamiento de los ascensores y la instalación de bombas sumergibles.

Los trabajos también alcanzarán sectores que presentan deterioro, con el objetivo de mejorar las condiciones de funcionamiento y atención al público.

El Centro Cívico Provincial está compuesto por dos edificios vinculados mediante una calle peatonal interna, donde funcionan diferentes organismos y áreas provinciales.

En el Edificio 1 funciona el Registro Civil, que cuenta con salas de espera, oficinas, espacios de atención y un archivo en el subsuelo. También tiene allí su sede la Zonal Concordia de la Dirección General de Arquitectura y Construcciones.

Por su parte, en el Edificio 2 funcionan el Registro de la Propiedad, el Museo Provincial de la Imagen, la Dirección Provincial de Trabajo y la Caja de Jubilaciones y Pensiones, entre otras dependencias.FUENTE EL ONCE

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Fuente: Conectados Concordia

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