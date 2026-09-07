Invitan a instituciones de la provincia a ser parte de La Noche de los
Museos Entrerrianos
La Noche de los Museos Entrerrianos se realizará el 6 de noviembre con el
lema “Entre Ríos: caminos que nos unen”. Pueden inscribirse online
instituciones culturales, educativas y patrimoniales sumando su propia
actividad a un evento federal y compartido. Invita la Secretaría de Cultura
de Entre Ríos.
La Noche de los Museos Entrerrianos es una celebración que pone en valor
el patrimonio cultural, histórico, artístico y científico de la provincia,
promoviendo el encuentro entre los museos, las instituciones culturales y
la comunidad. En 2026, se realizará el viernes 6 de noviembre de 19 a 24
como horario central, bajo el lema “Entre Ríos: caminos que nos unen”.
La propuesta invita a pensar a Entre Ríos como un territorio de encuentros,
trayectorias y vínculos: ríos, caminos, pueblos, personas, ideas, saberes,
oficios y memorias que, a lo largo del tiempo, fueron construyendo una
identidad colectiva. En este recorrido, los museos se presentan como
estaciones de esos caminos, espacios donde convergen historias locales y
provinciales, pasado y presente, patrimonio material e inmaterial. Cada
institución podrá abordar el lema desde su propio perfil, colección e
historia, desarrollando propuestas diversas que permitan poner en valor los
caminos que atraviesan y conectan a nuestras comunidades.
La jornada estará acompañada por una programación especial que podrá
incluir visitas guiadas, exposiciones, música, danza, fotografía, artes
visuales, proyecciones, lecturas, intervenciones y otras propuestas
artísticas y participativas. La convocatoria está dirigida a museos,
centros culturales, bibliotecas, archivos, instituciones educativas y otros
espacios patrimoniales y culturales de la provincia que deseen sumarse a
esta gran celebración.
Formulario de inscripción (hay plazo hasta el 23 de octubre):
https://forms.comunicacionentrerios.com/f/444/lanochedelosmuseos
La participación en La Noche de los Museos Entrerrianos es libre y gratuita.
Consultas: direccionmuseosypatrimonioer@gmail.com
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