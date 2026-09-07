Invitan a instituciones de la provincia a ser parte de La Noche de los

Museos Entrerrianos

La Noche de los Museos Entrerrianos se realizará el 6 de noviembre con el

lema “Entre Ríos: caminos que nos unen”. Pueden inscribirse online

instituciones culturales, educativas y patrimoniales sumando su propia

actividad a un evento federal y compartido. Invita la Secretaría de Cultura

de Entre Ríos.

La Noche de los Museos Entrerrianos es una celebración que pone en valor

el patrimonio cultural, histórico, artístico y científico de la provincia,

promoviendo el encuentro entre los museos, las instituciones culturales y

la comunidad. En 2026, se realizará el viernes 6 de noviembre de 19 a 24

como horario central, bajo el lema “Entre Ríos: caminos que nos unen”.

La propuesta invita a pensar a Entre Ríos como un territorio de encuentros,

trayectorias y vínculos: ríos, caminos, pueblos, personas, ideas, saberes,

oficios y memorias que, a lo largo del tiempo, fueron construyendo una

identidad colectiva. En este recorrido, los museos se presentan como

estaciones de esos caminos, espacios donde convergen historias locales y

provinciales, pasado y presente, patrimonio material e inmaterial. Cada

institución podrá abordar el lema desde su propio perfil, colección e

historia, desarrollando propuestas diversas que permitan poner en valor los

caminos que atraviesan y conectan a nuestras comunidades.

La jornada estará acompañada por una programación especial que podrá

incluir visitas guiadas, exposiciones, música, danza, fotografía, artes

visuales, proyecciones, lecturas, intervenciones y otras propuestas

artísticas y participativas. La convocatoria está dirigida a museos,

centros culturales, bibliotecas, archivos, instituciones educativas y otros

espacios patrimoniales y culturales de la provincia que deseen sumarse a

esta gran celebración.

Formulario de inscripción (hay plazo hasta el 23 de octubre):

https://forms.comunicacionentrerios.com/f/444/lanochedelosmuseos

La participación en La Noche de los Museos Entrerrianos es libre y gratuita.

Consultas: direccionmuseosypatrimonioer@gmail.com