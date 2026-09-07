Se entregó a la justicia el supuesto asesino del cosechero - Conectados Concordia

Esteban Morales – acompañado por sus abogados Martín Lombardo y Pablo Palacio – se presentó este domingo ante la Justicia y quedó a disposición de la investigación por el homicidio de Alejandro de Almeida, ocurrido durante la tarde del sábado en el barrio Sapito.

Sobre Morales pesaba un pedido de captura y detención emitido por el juez de Garantías, Mauricio Guerrero, a requerimiento del fiscal Martín Núñez. Con su presentación, ya son dos los sospechosos a disposición de la Justicia, luego de la detención de Federico Morales tras el crimen.

Almeida fue asesinado luego de recibir al menos dos puñaladas en la espalda. Las heridas le habrían provocado la muerte prácticamente de manera inmediata y su cuerpo fue encontrado en inmediaciones de Larocca y Balcarce.

El conflicto se habría iniciado minutos antes sobre calle Balcarce y Rivoli. La víctima caminaba junto a otra persona cuando ambos habrían sido abordados por un grupo que presuntamente le reclamaba – al acompañante de Almeida – una deuda vinculada a una cuestión laboral relacionada con la cosecha.

Tras la agresión, Almeida habría logrado escapar, aunque minutos después cayó y se desvaneció en el lugar donde posteriormente fue encontrado sin vida.

Luego del homicidio, la Policía realizó una serie de allanamientos en el barrio El Sapito. Los primeros se concretaron durante la madrugada del domingo en viviendas de los sospechosos, donde buscaban prendas y otros elementos de interés. Durante la tarde se realizaron nuevos procedimientos en domicilios de familiares de los investigados.

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Fuente: Conectados Concordia

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