Invitan a una charla abierta con artistas que exponen en AURA
En el marco de la exhibición “*Refugios para la ausencia y el deseo”*, el
Centro Experimental de Arte Contemporáneo AURA y la Secretaría de Cultura
de Entre Ríos invitan a un encuentro con los artistas. Será el martes 18 de
agosto a las 17hs, con entrada libre y gratuita, en el espacio ubicado en
Alameda de la Federación 557, Paraná.
La actividad propone desmontar el objeto artístico para indagar en las
operaciones, decisiones y metodologías que atraviesan la producción de las
obras. A partir del intercambio con los artistas, el encuentro buscará
poner en común experiencias y herramientas vinculadas a las distintas
formas de pensar, producir y abordar una práctica artística.
Está dirigido a la comunidad artística, estudiantes, docentes y público
interesado en las artes visuales contemporáneas, y se plantea como un
espacio abierto de intercambio y reflexión.
Sobre la muestra
“Refugios para la ausencia y el deseo” es una exposición de arte
contemporáneo que abrió la temporada 2026 en AURA. Fue seleccionada en una
convocatoria abierta y federal y pertenece al colectivo Refugio Mutante,
formado por los artistas Elena Salomón y Walter Musich, con curaduría de
Paola Chiappella. Las obras plantean un diálogo visual sobre los límites
entre lo doméstico y lo salvaje, el cuerpo orgánico frente a la tecnología,
y los recuerdos reales frente a la presencia de fantasmas.
Se puede visitar hasta el 27 de agosto de 2026, de martes a sábados de 16 a
19hs en AURA. Por más información, agenda y visitas, comunicarse al correo:
ceacaura@gmail.com o al Instagram @aura.salaantequedaer
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