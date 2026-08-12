Invitan a una charla abierta con artistas que exponen en AURA

En el marco de la exhibición “*Refugios para la ausencia y el deseo”*, el

Centro Experimental de Arte Contemporáneo AURA y la Secretaría de Cultura

de Entre Ríos invitan a un encuentro con los artistas. Será el martes 18 de

agosto a las 17hs, con entrada libre y gratuita, en el espacio ubicado en

Alameda de la Federación 557, Paraná.

La actividad propone desmontar el objeto artístico para indagar en las

operaciones, decisiones y metodologías que atraviesan la producción de las

obras. A partir del intercambio con los artistas, el encuentro buscará

poner en común experiencias y herramientas vinculadas a las distintas

formas de pensar, producir y abordar una práctica artística.

Está dirigido a la comunidad artística, estudiantes, docentes y público

interesado en las artes visuales contemporáneas, y se plantea como un

espacio abierto de intercambio y reflexión.

Sobre la muestra

“Refugios para la ausencia y el deseo” es una exposición de arte

contemporáneo que abrió la temporada 2026 en AURA. Fue seleccionada en una

convocatoria abierta y federal y pertenece al colectivo Refugio Mutante,

formado por los artistas Elena Salomón y Walter Musich, con curaduría de

Paola Chiappella. Las obras plantean un diálogo visual sobre los límites

entre lo doméstico y lo salvaje, el cuerpo orgánico frente a la tecnología,

y los recuerdos reales frente a la presencia de fantasmas.

Se puede visitar hasta el 27 de agosto de 2026, de martes a sábados de 16 a

19hs en AURA. Por más información, agenda y visitas, comunicarse al correo:

ceacaura@gmail.com o al Instagram @aura.salaantequedaer

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