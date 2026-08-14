La UCU articula acciones institucionales ante la visita del Santo Padre León XIV

El obispo de Gualeguaychú, monseñor Héctor Luis Zordán, destacó la adhesión

de la Universidad de Concepción del Uruguay a la visita apostólica del

Santo Padre León XIV y manifestó su interés en avanzar en una agenda

conjunta.

La Universidad de Concepción del Uruguay continúa fortaleciendo su

participación institucional de cara a la visita apostólica del Santo Padre

León XIV a Sudamérica, prevista para noviembre. En este marco, el rector de

la UCU, Dr. Héctor C. Sauret, recibió una comunicación del obispo de

Gualeguaychú, monseñor Héctor Luis Zordán m.ss.cc., quien expresó su

satisfacción y agradecimiento por la decisión de la Universidad de

acompañar los acontecimientos vinculados con esta visita.

El mensaje del obispo representa un reconocimiento a la iniciativa asumida

por la UCU y, especialmente, a la relevancia que ha adquirido su agenda

institucional en el marco de la organización de las actividades previstas

para la visita.

En su respuesta, el rector Sauret señaló que la Universidad se encuentra

siguiendo atentamente la agenda interinstitucional que está siendo

elaborada por el Episcopado junto con los consejos de rectores de las

universidades nacionales y de las universidades privadas, documento que

servirá como referencia para orientar las acciones institucionales de la

UCU durante la visita del Santo Padre.

Esta articulación pone de manifiesto la voluntad de la Universidad de

participar activamente, desde su identidad y compromiso institucional, en

una agenda que trasciende a cada institución y que convoca a distintos

actores del ámbito educativo, universitario y religioso.

Asimismo, ambas autoridades acordaron avanzar en un encuentro durante la

primera semana de septiembre. El rector Sauret manifestó su intención de

visitar al obispo en las oficinas del Episcopado en Gualeguaychú, con el

propósito de profundizar el diálogo y coordinar acciones conjuntas.

“Uniremos nuestras acciones para acompañar al Santo Padre en su visita a

nuestro país”, expresó el rector de la UCU, sintetizando el espíritu de

cooperación que orientará este nuevo espacio de trabajo institucional.

De esta manera, la Universidad de Concepción del Uruguay reafirma su

vocación de articulación y su presencia en los ámbitos donde se construyen

agendas de alcance nacional, aportando desde la comunidad universitaria al

acompañamiento de un acontecimiento de especial relevancia para la región y

el país.