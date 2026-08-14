La UCU articula acciones institucionales ante la visita del Santo Padre León XIV

El obispo de Gualeguaychú, monseñor Héctor Luis Zordán, destacó la adhesión
de la Universidad de Concepción del Uruguay a la visita apostólica del
Santo Padre León XIV y manifestó su interés en avanzar en una agenda
conjunta.
La Universidad de Concepción del Uruguay continúa fortaleciendo su
participación institucional de cara a la visita apostólica del Santo Padre
León XIV a Sudamérica, prevista para noviembre. En este marco, el rector de
la UCU, Dr. Héctor C. Sauret, recibió una comunicación del obispo de
Gualeguaychú, monseñor Héctor Luis Zordán m.ss.cc., quien expresó su
satisfacción y agradecimiento por la decisión de la Universidad de
acompañar los acontecimientos vinculados con esta visita.
El mensaje del obispo representa un reconocimiento a la iniciativa asumida
por la UCU y, especialmente, a la relevancia que ha adquirido su agenda
institucional en el marco de la organización de las actividades previstas
para la visita.
En su respuesta, el rector Sauret señaló que la Universidad se encuentra
siguiendo atentamente la agenda interinstitucional que está siendo
elaborada por el Episcopado junto con los consejos de rectores de las
universidades nacionales y de las universidades privadas, documento que
servirá como referencia para orientar las acciones institucionales de la
UCU durante la visita del Santo Padre.
Esta articulación pone de manifiesto la voluntad de la Universidad de
participar activamente, desde su identidad y compromiso institucional, en
una agenda que trasciende a cada institución y que convoca a distintos
actores del ámbito educativo, universitario y religioso.
Asimismo, ambas autoridades acordaron avanzar en un encuentro durante la
primera semana de septiembre. El rector Sauret manifestó su intención de
visitar al obispo en las oficinas del Episcopado en Gualeguaychú, con el
propósito de profundizar el diálogo y coordinar acciones conjuntas.
“Uniremos nuestras acciones para acompañar al Santo Padre en su visita a
nuestro país”, expresó el rector de la UCU, sintetizando el espíritu de
cooperación que orientará este nuevo espacio de trabajo institucional.
De esta manera, la Universidad de Concepción del Uruguay reafirma su
vocación de articulación y su presencia en los ámbitos donde se construyen
agendas de alcance nacional, aportando desde la comunidad universitaria al
acompañamiento de un acontecimiento de especial relevancia para la región y
el país.
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