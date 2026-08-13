Más de 200 personas comenzaron el ciclo de microseminarios sobre
Literaturas Escritas en Entre Ríos
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La Biblioteca Provincial y la Editorial de Entre Ríos, organismos de la
Secretaría de Cultura provincial, invitan a sumarse a los microseminarios
de lectura crítica Literaturas Escritas en Entre Ríos. La propuesta es
presencial y virtual, libre y gratuita y con inscripción previa. La
convocatoria sigue abierta a próximas instancias o para un recorrido
asincrónico.
El ciclo dio inicio el pasado sábado 8 de agosto y alcanzó en su jornada
inaugural a más de 200 personas inscriptas entre la modalidad presencial y
el formato híbrido, siendo esta una condición fundamental para garantizar
un acceso amplio a participantes de diversos puntos del territorio. La
iniciativa cuenta con la Declaración de Interés Educativo del Consejo
General de Educación (CGE) —con certificación de puntaje docente— y la
Declaración de Interés Institucional de la Universidad Autónoma de Entre
Ríos (UADER).
En el primer módulo, titulado Leer la provincia: archivo, gestos y
silencios del
ciclo, llevado a cabo por los profesores Matías Armándola e Ivana Poletti,
se abordaron de manera crítica los supuestos que sostuvieron históricamente
las corrientes de interpretación de la literatura local. A partir del
abordaje del archivo de la institución, la antología Entre Ríos Cantada
(1955) y los ensayos de Luis Alberto Ruiz, se debatió sobre el modelo
narrativo y los criterios con los que se intentó estructurar una tradición
y definir una idea de literatura entrerriana.
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Esta propuesta conjunta, enmarcada en el Proyecto Institucional Bianual de
la Biblioteca en vinculación con la Editorial de Entre Ríos, tendrá su
continuidad hasta el mes de noviembre.
El segundo módulo se llevará a cabo el sábado 29 de agosto a las 10h en la
sede de la Biblioteca, donde se abordará la narrativa nativista a través de
obras de Martiniano Leguizamón, Jorge G. Borges y Carmen Segovia García.
Quienes deseen participar del ciclo o acceder a los contenidos grabados
pueden inscribirse en el siguiente formulario: LINK DE INSCRIPCIÓN
<https://forms.gle/ppcPpi8hRndLHU1e8>
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