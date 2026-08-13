Más de 200 personas comenzaron el ciclo de microseminarios sobre

Literaturas Escritas en Entre Ríos

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La Biblioteca Provincial y la Editorial de Entre Ríos, organismos de la

Secretaría de Cultura provincial, invitan a sumarse a los microseminarios

de lectura crítica Literaturas Escritas en Entre Ríos. La propuesta es

presencial y virtual, libre y gratuita y con inscripción previa. La

convocatoria sigue abierta a próximas instancias o para un recorrido

asincrónico.

El ciclo dio inicio el pasado sábado 8 de agosto y alcanzó en su jornada

inaugural a más de 200 personas inscriptas entre la modalidad presencial y

el formato híbrido, siendo esta una condición fundamental para garantizar

un acceso amplio a participantes de diversos puntos del territorio. La

iniciativa cuenta con la Declaración de Interés Educativo del Consejo

General de Educación (CGE) —con certificación de puntaje docente— y la

Declaración de Interés Institucional de la Universidad Autónoma de Entre

Ríos (UADER).

En el primer módulo, titulado Leer la provincia: archivo, gestos y

silencios del

ciclo, llevado a cabo por los profesores Matías Armándola e Ivana Poletti,

se abordaron de manera crítica los supuestos que sostuvieron históricamente

las corrientes de interpretación de la literatura local. A partir del

abordaje del archivo de la institución, la antología Entre Ríos Cantada

(1955) y los ensayos de Luis Alberto Ruiz, se debatió sobre el modelo

narrativo y los criterios con los que se intentó estructurar una tradición

y definir una idea de literatura entrerriana.

[image: Biblioteca Provincial - Microseminarios 2.jpg]

Esta propuesta conjunta, enmarcada en el Proyecto Institucional Bianual de

la Biblioteca en vinculación con la Editorial de Entre Ríos, tendrá su

continuidad hasta el mes de noviembre.

El segundo módulo se llevará a cabo el sábado 29 de agosto a las 10h en la

sede de la Biblioteca, donde se abordará la narrativa nativista a través de

obras de Martiniano Leguizamón, Jorge G. Borges y Carmen Segovia García.

Quienes deseen participar del ciclo o acceder a los contenidos grabados

pueden inscribirse en el siguiente formulario: LINK DE INSCRIPCIÓN

<https://forms.gle/ppcPpi8hRndLHU1e8>

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