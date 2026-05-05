CODESAL anuncia un nuevo llamado a licitación para la concesión de un espacio gastronómico clave en el L ago de Salto Grande

La Corporación de Desarrollo de Salto Grande (CODESAL) comunica la apertura de un nuevo llamado a licitación pública para la concesión del Punto Gastronómico 2 del complejo Termas de Ayuí.

La apertura de sobres se realizará el 18/05/2026 a las 10 am en las oficinas de la corporación. Las personas interesadas podrán solicitar los pliegos y obtener información adicional a través del Área Contable de CODESAL, mediante el correo electrónico: areacontablecodesal

Este llamado refuerza el compromiso de la Corporación y del Gobierno de Entre Ríos con el impulso del desarrollo turístico en la región, acompañando a los emprendimientos locales y mejorando la calidad de los servicios en el Lago de Salto Grande.

Se invita a todas las personas interesadas a presentarse y contribuir al crecimiento de uno de los destinos más relevantes de la provincia.