CODESAL firmó un convenio con la Asociación del Personal Jerárquico Municipal para impulsar el turismo y la recreación

La Corporación de Desarrollo de Salto Grande (CODESAL) concretó la firma de un convenio de colaboración con la Asociación del Personal Jerárquico y Profesional de la Municipalidad de Concordia (A.P.J.P.M.C) para desarrollar acciones conjuntas vinculadas al turismo, la recreación y el bienestar de los trabajadores municipales.

El acuerdo fue suscripto por el presidente de CODESAL, Eduardo Cristina, y por el presidente de A.P.J.P.M.C, José David Cañete, acompañado por el secretario Eduardo Alejandro Olier.

A través de este convenio, ambas instituciones se comprometieron a articular iniciativas que promuevan el acceso a espacios de esparcimiento, el turismo local y la integración social, fortaleciendo el vínculo entre el sector público y sus trabajadores.

En el marco del acuerdo, CODESAL brindará a los afiliados de la entidad municipal beneficios para el uso y disfrute de los espacios que administra, facilitando el acceso a las propuestas turísticas y recreativas de la región. Por su parte, A.P.J.P.M.C acompañará la difusión de los atractivos turísticos locales, promoviendo destinos como Termas de Ayuí y Termas de Punta Viracho, además de acciones vinculadas al cuidado del ambiente.

El convenio también contempla el desarrollo de actividades conjuntas y la colaboración en comunicación para posicionar al Lago de Salto Grande como destino turístico regional.

“Este convenio es un paso más en el trabajo articulado que venimos desarrollando desde CODESAL con las instituciones de Concordia. Queremos que los trabajadores municipales puedan acceder y disfrutar de los espacios que tenemos en el Lago, y que a la vez nos ayuden a difundir todo lo que Concordia tiene para ofrecer”, destacó Eduardo Cristina.

De esta manera, CODESAL, bajo la órbita de la Secretaría General de la Gobernación de Entre Ríos a cargo de Mauricio Colello, continúa fortaleciendo alianzas con instituciones locales para impulsar el desarrollo turístico, social y recreativo de la región.