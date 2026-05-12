CODESAL Noticias El Lago de Salto Grande recibirá una nueva fecha del Raid Naútico de las Américas

El Lago de Salto Grande recibirá una nueva fecha del Raid Naútico de las Américas

El próximo 23 y 24 de mayo, el Lago de Salto Grande será escenario de la 3° Fecha del Raid Naútico de las Américas, uno de los eventos más destacados de la motonaútica regional, que se desarrollará en el predio de Termas y Camping Punta Viracho. La competencia es organizada por Marcelo Moreno y contará con el acompañamiento de la Corporación de Desarrollo de Salto Grande (CODESAL), consolidando una propuesta que combinará deporte, turismo y recreación en un entorno natural único.

El Raid Naútico de las Américas nació en el año 2017 con una primera travesía de carácter binacional entre Argentina y Uruguay, uniendo Puerto La Pista, en Delta del Tigre (Buenos Aires), con Nuevo Berlín, en Uruguay, a lo largo de aproximadamente 400 kilómetros divididos en dos etapas. Con el correr de los años, la iniciativa logró expandirse y actualmente suma cerca de 47 competencias realizadas en Argentina, Uruguay y Brasil.

La propuesta se consolidó dentro del calendario regional por el espíritu integrador que promueve entre pilotos y equipos, destacando valores como la solidaridad en el agua, el acompañamiento familiar y el respeto como eje fundamental de cada jornada.

Dos jornadas con modalidades diferentes

El sábado 23 tendrá lugar la modalidad de larga duración, donde se disputarán los “100K del Lago Salto Grande”. Allí se pondrá a prueba la resistencia de las embarcaciones, el trabajo en equipo, la rapidez para el abastecimiento, la carga de combustible y la capacidad operativa durante toda la carrera.

El recorrido estará diagramado frente a Punta Viracho sobre un trazado de aproximadamente 33,5 kilómetros por vuelta, completando un total de tres giros sin interrupciones.

La actividad comenzará a las 11:00 con el boyado del circuito y el armado del parque cerrado. Luego se realizará la reunión de pilotos, pruebas libres y controles técnicos y de seguridad, para dar inicio a la competencia a las 15:30.

En tanto, el domingo 24 se desarrollará la modalidad de circuito, enfocada principalmente en la destreza y maniobrabilidad de los pilotos dentro de un trazado mucho más cerrado, donde la velocidad deberá complementarse con precisión y técnica en cada curva.

La jornada del 24 comenzará a las 14:00 y contará también con parque cerrado, reunión de pilotos, pruebas libres, modificaciones de último momento y controles de seguridad sobre las embarcaciones.

Trabajo articulado y proyección para el Lago

En el marco de la organización del evento, se llevó adelante una reunión de trabajo encabezada por el presidente de CODESAL, Eduardo Cristina, quien recibió a Marcelo, como organizador, y a Mauricio Ferreyra, competidor local, para comenzar a ultimar detalles logísticos y operativos de cara a la competencia. Durante el encuentro se evaluaron distintas formas de colaboración por parte de la Corporación, más allá de la utilización de los predios, además de intercambiar propuestas e iniciativas para potenciar la fecha.

La actividad también fue presentada recientemente durante la última conferencia de prensa realizada por CODESAL.

Sobre el vínculo generado y el acompañamiento institucional, Marcelo Moreno expresó:

“Se viene desarrollando de una manera fantástica, se logró una unificación de criterios tanto para la parte turística como para la parte deportiva. En este momento siento, y trato de trasladarlo a los participantes, que CODESAL nos está brindando, dentro de todas sus posibilidades, abrirnos la mayor cantidad de puertas para poder hacer un gran evento. Eso me lleva a pensar en la posibilidad de que en 2027 el Lago Salto Grande no sea solo una fecha más del Raid, sino que pueda convertirse en una de las sedes del Campeonato Sudamericano en lo que respecta a Argentina”.

Grandes expectativas para Punta Viracho

De cara a esta nueva edición, las expectativas son muy positivas, especialmente por las características del predio elegido y la cercanía que permitirá entre el público y las embarcaciones.

Moreno remarcó que, a diferencia de la experiencia anterior desarrollada en otra locación del lago, esta vez el espacio permitirá desplegar plenamente toda la estructura que acompaña al Raid, incluyendo carpas, gazebos y sectores destinados a cada equipo.

“Las expectativas son muy grandes. En la primera experiencia que tuvimos en el Lago no pudimos desarrollar realmente todo lo que representa el Raid. En esta oportunidad, en Punta Viracho y de la mano de CODESAL, porque honestamente la relación que hemos formado ha sido totalmente positiva, siento que la concurrencia va a ser muy importante. La gente tendrá la posibilidad de estar mucho más cerca, de hablar, conocer, compartir y hasta quizás dar una vuelta en lancha, y eso hará que el espectáculo sea muchísimo más lindo”, explicó el organizador.

Desde CODESAL, bajo la órbita de la Secretaría General de la Gobernación a cargo de Mauricio Colello, continúan acompañando este tipo de iniciativas que fortalecen el turismo, impulsan el movimiento económico regional y contribuyen al posicionamiento del Lago de Salto Grande como un destino deportivo, turístico y recreativo durante todo el año.