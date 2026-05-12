EL PROGRAMA DE ESTERILIZACIONES BARRIALES GRATUITAS ATENDERÁ EN EL BARRIO PARQUE RÍO URUGUAY
La Dirección de Veterinaria Municipal, dependiente de la Secretaría de Gobierno, informa que durante esta semana, se dará continuidad al Programa de Esterilizaciones Barriales Gratuitas.
Durante los días miércoles 13, viernes 15 y lunes 18 de mayo se estará atendiendo en el barrio Parque Río Uruguay, en calle Chabrillón y Remedios de Escalada.
Para solicitar turnos, enviar un mensaje al Whatsapp 345-508 1414.