Local Concordia

CODESAL realiza un nuevo llamado a licitación pública para dos cantinas en el Lago de Salto Grande

7 enero, 2026
maxi
No hay comentarios
Imagen Destacada

La Corporación de Desarrollo de Salto Grande (CODESAL) comunica la apertura de un nuevo llamado a licitación pública para la concesión de dos espacios gastronómicos

Estos son:
- Cantina Palmeritas
- Cantina Playa Sol

La apertura de los sobres se realizará el jueves 15/01 a las 10:00hs.

Las personas interesadas podrán solicitar los pliegos y obtener información adicional a través del Área Contable de CODESAL, mediante el correo electrónico: areacontablecodesal

A través de esta convocatoria, CODESAL junto al Gobierno de Entre Ríos avanzan en el fortalecimiento de los servicios turísticos y en la generación de nuevas oportunidades para el desarrollo local.

En este marco, se convoca a las personas interesadas a presentar sus propuestas y sumarse a la incorporación de nuevas alternativas gastronómicas que ayuden a que la experiencia de quienes visitan el Lago sea cada vez mejor.

