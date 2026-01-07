CODESAL realiza un nuevo llamado a licitación pública para dos cantinas en el Lago de Salto Grande

La Corporación de Desarrollo de Salto Grande (CODESAL) comunica la apertura de un nuevo llamado a licitación pública para la concesión de dos espacios gastronómicos
Estos son:
- Cantina Palmeritas
- Cantina Playa Sol
La apertura de los sobres se realizará el jueves 15/01 a las 10:00hs.
Las personas interesadas podrán solicitar los pliegos y obtener información adicional a través del Área Contable de CODESAL, mediante el correo electrónico: areacontablecodesal
A través de esta convocatoria, CODESAL junto al Gobierno de Entre Ríos avanzan en el fortalecimiento de los servicios turísticos y en la generación de nuevas oportunidades para el desarrollo local.
En este marco, se convoca a las personas interesadas a presentar sus propuestas y sumarse a la incorporación de nuevas alternativas gastronómicas que ayuden a que la experiencia de quienes visitan el Lago sea cada vez mejor.