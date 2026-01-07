MARATÓN DE REYES: CONTINÚA EL RETIRO DE KITS

La Maratón de Reyes continua este miércoles con el retiro de kits para los corredores locales; la misma será desde este miércoles 7 y se extenderá hasta el viernes 9 de enero, entre las 19.00 y las 22.00hs. en la Peatonal del Bicentenario.

Asimismo, hay una instancia especial de entrega destinada exclusivamente a corredores no residentes, que se realizará el 10 de enero, en el Centro de Convenciones de Concordia, de 16.00 a 19.00 horas.

Faltando 3 días para la cita deportiva, es importante tener en cuenta que las dos distancias se largarán con una diferencia de veinte minutos, siendo la distancia principal a las 20.00hs desde San Lorenzo y Sarmiento hacia el oeste y los 5.5k desde San Lorenzo y San Luis hacia el este a las 20.20hs.

KITS DE CARRERA

Para retirar el kit correspondiente, es obligatorio presentar el deslinde de responsabilidad impreso y firmado por el corredor. En caso de que el retiro sea realizado por una tercera persona, el deslinde deberá contar también con la firma del atleta inscripto, sin excepción. Desde la organización destacan la importancia de cumplir con estos requisitos para agilizar el proceso y garantizar una entrega ordenada y eficiente.

El kit contiene la remera oficial, el chip de cronometraje y obsequios de los sponsors; snacks Dos Hermanos, Mermelada Doña Pupa, Galletitas Tostex, Yerba Playadito, Jugo Sol y Fruta, además de otros beneficios como los de Heladerías Grido, entre muchos otros.

PUESTOS DE HIDRATACIÓN

Para una mayor planificación deportiva de los corredores, desde la organización es importante destacar que los puestos de hidratación dispuestos en el circuito serán, los siguientes: Isthilart y Avellaneda; Plaza España; 1° de Mayo y Moreno; Lamadrid y Coldaroli; San Lorenzo y La Rioja.

ESTACIONAMIENTO

En paralelo, y con el objetivo de garantizar la seguridad de atletas, público y trabajadores del evento, se solicita a la comunidad no estacionar vehículos en las calles y avenidas que forman parte de los circuitos de 10K y 5.5K, el sábado 10 de enero, en el horario comprendido entre las 16:00 y las 22:00 horas.

CORTES DE TRÁNSITO

Durante el mismo horario, se implementarán cortes parciales y totales de tránsito, de manera progresiva, en los sectores claves del circuito, conforme avance la competencia. El operativo contará con personal de seguridad y tránsito, y no estará permitido el ingreso ni la circulación vehicular ajena a la organización. A la brevedad, desde la organización difundirá estos puntos para evitar complicaciones en la circulación.

Municipalidad de Concordia

