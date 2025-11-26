CODESAL y la Secretaría General de la Gobernación coordinaron la continuidad de las mejoras para la tempo rada turística en Salto Grande

El jueves 20 de noviembre se realizó una reunión de trabajo entre el equipo de la Corporación de Desarrollo de Salto Grande (CODESAL), junto a su presidente, Eduardo Cristina y la Secretaría General de la Gobernación, encabezada por Mauricio Colello, para analizar el avance de la preparación de los predios turísticos de la región de Salto Grande de cara a la temporada 2025/2026.

En el encuentro, se presentó un repaso detallado de lo ya concretado en las últimas semanas y se explicó que en Camping “Las Palmeras” se avanzó con la limpieza del predio, el desmalezado, el reordenamiento general, la instalación de la oficina de ingreso y el mejoramiento de los caminos internos. También destacó la continuidad del cerramiento perimetral, una obra clave para la seguridad del lugar.

La reunión también puso el foco en otros espacios estratégicos. En “La Tortuga Alegre”, se realizaron mejoras en los accesos y se recuperaron áreas recreativas, mientras que en Termas de Ayuí y Punta Viracho se ejecutaron tareas de mantenimiento en piletas, baños, infraestructura y servicios, indispensables para la llegada del público en los próximos días.

De cara a lo que viene, se acordó mantener un ritmo sostenido de trabajo para culminar la puesta en valor de “Las Palmeras” antes del inicio de temporada, reforzar la iluminación, la señalética y la seguridad en todos los predios, y optimizar los servicios turísticos que forman parte del corredor recreativo más importante de la región.

El encuentro reafirmó la importancia del trabajo articulado entre Provincia y CODESAL para seguir fortaleciendo el desarrollo turístico de Salto Grande, una zona que se proyecta como uno de los principales puntos de atracción de Entre Ríos.