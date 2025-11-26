RECOMENDACIONES PARA UNA CORRECTA HIGIENE EN LA COCINA DOMÉSTICA

Con el objetivo de preservar la salud de la población, desde la Dirección de Bromatología de la Municipalidad de Concordia se brindan recomendaciones para higienizar la cocina el ámbito doméstico

Las superficies de la cocina que están en contacto con los alimentos se deben limpiar y desinfectar antes, durante y después de cada uso, para eliminar los residuos alimenticios que pueden nutrir a los microorganismos.

Nunca utilizar los elementos empleados en la limpieza de pisos (secadores, escobillones, escobas, trapos de piso, etc.) para higienizar mesadas o accesorios de la cocina.

Pueden utilizarse en algunos casos esponjas de fibra natural o sintética; evite usar esponjas de virutas de acero, ya que estas pueden desprenderse y convertirse en un contaminante físico de los alimentos, con el riesgo que esto implica.

No usar trapos tipo rejillas para la limpieza de manos, máquinas, utensilios, mesadas y otros elementos, considerando el riesgo de contaminación cruzada más importante con que cuentan los microorganismos para trasladarse de un lugar a otro. En su lugar, se recomienda usar elementos descartables (servilletas de papel).

Es aconsejable que los productos de limpieza y desinfección se encuentren identificados y en un depósito especial, distinto al utilizado para alimentos o materias primas.

No mezcle productos de limpieza y desinfección, ya que esto puede generar gases tóxicos, inactivar productos o generar reacciones peligrosas, ocasionando daños para la salud.