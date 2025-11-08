COMENZÓ EL CURSO “MANOS A LA OBRA, MUJERES”

Esta semana dio inicio el curso “Manos a la Obra, Mujeres”, una propuesta impulsada por la Subsecretaría de Desarrollo y Emprendedurismo en coordinación con la Subsecretaría de Desarrollo Social, que busca promover la formación en oficios vinculados a la construcción y fortalecer la autonomía económica de las mujeres concordienses.

El encuentro inaugural se realizó en el Refugio Carretera La Cruz, donde el Intendente Francisco Azcué acompañó a las participantes junto al jefe del Departamento de Economía Social, Miguel Parra, el director de Desarrollo Barrial, Arq. Gustavo Barbisan, y Andrea Popelka por la Subsecretaría de Desarrollo y Emprendedurismo.

Durante la apertura, Azcué destacó la importancia de este tipo de propuestas dentro de las políticas públicas locales: “Desde el municipio acompañamos y promovemos todas las iniciativas que generen oportunidades reales de formación y trabajo. Este curso no solo brinda herramientas técnicas, sino que impulsa la participación de las mujeres en esta actividad. Ese es el camino que queremos seguir construyendo en Concordia.”

Por su parte, Andrea Popelka, expresó: “Estamos muy contentos por la gran convocatoria y el entusiasmo que se generó en torno a este curso. Es el resultado del trabajo conjunto de distintas áreas municipales, con el objetivo de fortalecer la inclusión y brindar oportunidades concretas para el desarrollo personal y profesional de las mujeres.”

El curso es dictado por la maestra mayor de obras Antonella Ragone, presidenta de la Asociación Civil Manos a la Obra Mujeres, e incluye módulos teóricos y prácticos que se desarrollarán los días martes y jueves de 14 a 17 horas, durante dos meses. Las instancias prácticas se realizarán en coordinación con el Arq. Barbisan, permitiendo que las participantes adquieran experiencia directa en el uso de herramientas, materiales y técnicas básicas de construcción, con especial énfasis en la seguridad y el trabajo en equipo.

Finalmente, desde la organización informaron que, debido a la alta demanda de inscripciones, próximamente se anunciará la realización de una nueva edición del curso “Manos a la Obra, Mujeres”.