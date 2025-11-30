CON UN FUERTE SENTIDO DE IDENTIDAD CONCORDIA CELEBRÓ SU 194º ANIVERSARIO

Con la Estación Central “General Urquiza” como escenario, un espacio emblemático de la ciudad y testigo del desarrollo social, cultural y productivo, en la tarde noche de este sábado se llevó a cabo el acto por el 194º aniversario de Concordia. La danza, la música y el arte en general, unieron a los concordienses en un espectáculo que tenía como lema “Unión de corazones, tierra de encuentro y destino”.

“Hoy celebramos casi dos siglos de una historia construida con trabajo, esfuerzo y sueños de miles de familias que eligieron esta tierra, a orillas del río Uruguay para forjar su futuro” comenzó afirmando el Intendente Francisco Azcué, al tiempo que recordó que Concordia “creció con la constancia de sus trabajadores para transformarse en una de las ciudades más pujantes del litoral argentino”.

Luego de enumerar los distintos momentos que le fueron dando identidad a lo que es hoy la ciudad, desde el 29 de noviembre de 1831 a la fecha, Azcué sostuvo que “Concordia siempre avanzó cuando lo hizo con carácter, convicción y sobre todo, con unidad. Supimos ser líderes regionales y símbolo de dinamismo, innovación y progreso, modelando su identidad alrededor del río, del puerto, del ferrocarril, de la agricultura y de la energía”.

Tras recordar la figura de Domingo Faustino Sarmiento, quien inauguró la Estación Central, enfatizando en ese momento “el crecimiento, la vitalidad económica de la región y la fuerza productiva. Dijo que Concordia era una de las comunas más destacadas de una de las provincias más ricas y dinámicas de la Argentina de esos tiempos”, Azcué remarcó que “194 años después, volvemos a mirar ese pasado para inspirarnos porque aquella visión, aquella capacidad de progreso, siguen estando acá”.

Por último el Intendente subrayó que “estamos trabajando para que Concordia recupere ese liderazgo y dejar atrás años de estancamiento y construir una ciudad moderna, eficiente y ordenada, abriendo caminos de desarrollo que no dependan de ciclos políticos sino de una visión estructural a largo plazo. La historia nos enseña que cuando Concordia se organiza, progresa; cuando se une, avanza; cuando cree en sí misma, se transforma”.

Estuvieron presentes la Viceintendente Magdalena Reta de Urquiza; el Secretario de Coordinación de Gabinete y Hacienda Pablo Ferreyra; el Secretario de Desarrollo Humano Sebastián Arístide; el Secretario de Salud Diego Sauré; el Subsecretario de Cultura y Educación Carlos Gatto; funcionarios; concejales; representantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad; veteranos de Malvinas; agentes consulares; instituciones intermedias; público en general.