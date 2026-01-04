CON UN GRAN LANZAMIENTO, CONCORDIA DIO INICIO A LA EDICIÓN 2026 DEL CARNAVAL

Con una noche colmada de música, color, emoción e identidad, la ciudad de Concordia realizó el lanzamiento oficial de la edición 2026 del Carnaval de Concordia, dando inicio a una nueva temporada de la mayor fiesta popular de la ciudad que comenzará con los desfiles en el “Atanasio Bonfiglio” a partir del 24 de enero.

El evento se vivió como una verdadera fiesta familiar comparsera, con la participación conjunta de las cuatro comparsas, reafirmando el espíritu de unidad, tradición y pertenencia que caracteriza al carnaval concordiense.

Durante la presentación se realizó, por primera vez en vivo, la interpretación de la canción oficial del Carnaval 2026, generando un momento de gran emoción entre el público presente. Asimismo, se destacaron los shows en vivo de las baterías del carnaval, que hicieron vibrar el salón con su energía y pasión característica.

La noche incluyó también la entrega de reconocimientos a las figuras ganadoras de la edición anterior, sorteos para el público y distintas intervenciones artísticas que anticiparon una temporada cargada de propuestas, alegría y participación popular.

El Director del Ente Permanente de Carnaval Luis Sánchez, destacó la importancia del lanzamiento y del trabajo colectivo: “Este carnaval es identidad, es cultura y es trabajo para muchísimas familias. La edición 2026 nos encuentra con un carnaval consolidado, que crece año a año y que apuesta a la organización, la calidad artística y la participación de todos. Además, estamos avanzando en un modelo de carnaval autosustentable, cuidando los recursos y fortaleciendo su desarrollo a largo plazo”.

Por su parte, el Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Concordia Luciano Dell´Olio, subrayó el valor social y cultural del evento: “El Carnaval de Concordia es más que un espectáculo: es una expresión cultural profunda y una política pública que genera empleo, movimiento económico y orgullo local. La edición 2026 nos desafía a seguir creciendo con una mirada sustentable, inclusiva y familiar, fortaleciendo una de las fiestas más importantes de la ciudad y la región”.

En tanto, la Viceintendente Magdalena Reta de Urquiza, remarcó el valor comunitario del carnaval y su impacto en la identidad local: “El carnaval es uno de los espacios donde Concordia se encuentra, se reconoce y se proyecta. Es una expresión cultural que une generaciones, barrios y familias, y que refleja el enorme trabajo de las comparsas y de toda la comunidad. Acompañar y fortalecer esta fiesta popular es también apostar al desarrollo cultural, turístico y social de nuestra ciudad”.

Desde la organización se remarcó que el Carnaval de Concordia 2026 se proyecta como un evento económicamente sustentable, con planificación responsable, fortaleciendo el rol del carnaval como motor cultural, turístico y económico, sin perder su esencia popular y comunitaria.

Del lanzamiento participaron además el Secretario de Desarrollo Productivo, Federico Schattenhofer; el Subsecretario de Cultura y Educación, Carlos Gatto; la Subsecretaria de Deportes, Ivana Pérez; el Subsecretario de Servicios Públicos, Oscar Ramírez; el Diputado Provincial Marcelo López; las concejales Celeste Fuscado y Eliana Lagraña, representantes institucionales y un gran número de vecinos, que acompañaron con entusiasmo el inicio de una nueva edición del carnaval.

De esta manera, Concordia comenzó a vivir una nueva edición de su carnaval, reafirmando que la música, las comparsas, la tradición y la identidad continúan siendo protagonistas del Carnaval más pasional del país.