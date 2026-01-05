MARATÓN DE REYES: CIRCUITOS Y ENTREGA DE KITS

La organización de la Maratón de Reyes informa que, durante esta semana, entre el miércoles 7 y el viernes 9 de enero, se llevará adelante la entrega de kits, siguiendo vigente la posibilidad de inscribirse presencialmente tanto para adultos como Mini Reyes.

La actividad tendrá lugar en la Peatonal del Bicentenario, frente a la Municipalidad de Concordia, entre las 19.00 y las 22.00hs.

Desde la organización se destaca que todas las personas que se hayan efectivizado su inscripción hasta el domingo 4 de enero inclusive tendrán asegurado el talle de remera elegido al momento de la inscripción. En tanto, a partir del lunes 5 de enero, el talle de la remera quedará sujeto a disponibilidad al momento del retiro del kit.

Vale recordar, que la entrega de kits para no residentes será en el Centro de Convenciones el mismo sábado entre las 16.00 y las 19.00hs al igual que la inscripción para Mini Reyes de niños no residentes.

CIRCUITOS

La prueba de 5.5 kilómetros tendrá su largada en la intersección de San Luis y San Lorenzo. El recorrido continuará por Avenida San Lorenzo, Urquiza, Plaza Urquiza, Plaza 25 de Mayo, 1º de Mayo, Mitre, Costanera y Lamadrid, finalizando en el Corsódromo, punto de llegada de la competencia.

10K

La competencia de 10 kilómetros largará desde San Lorenzo y Sarmiento, con tramos en sentido oeste y este, de acuerdo con el recorrido. El circuito incluirá Avenida San Lorenzo, Avenida Isthilart, Urdinarrain, Boulevard de Irigoyen, Plaza España, Plaza 25 de Mayo, 1º de Mayo, Mitre, Costanera y Lamadrid, con llegada en el Corsódromo.