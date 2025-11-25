CONCORDIA CELEBRARÁ EL 194° ANIVERSARIO DE SU FUNDACIÓN CON UN ESPECTÁCULO ARTÍSTICO Y LA PUESTA EN VA LOR DE LA ESTACIÓN CENTRAL

CONCORDIA CELEBRARÁ EL 194° ANIVERSARIO DE SU FUNDACIÓN CON UN ESPECTÁCULO ARTÍSTICO Y LA PUESTA EN VALOR DE LA ESTACIÓN CENTRAL

La Municipalidad de Concordia invita a la comunidad a participar de las actividades conmemorativas por el 194° Aniversario de la Fundación de la ciudad, que se celebrará este sábado 29 de noviembre en la Estación Central de Trenes “General Urquiza”, ubicada en Av. Robinson 125.

Este año, la conmemoración adquiere un carácter especial, ya que se enmarca en el proceso de puesta en valor del edificio histórico de la Estación Central, un espacio emblemático de la identidad concordiense y testigo del desarrollo social, cultural y productivo de la ciudad.

Los trabajos realizados, en articulación con diversas áreas municipales, incluyen mejoras estructurales, iluminación, reacondicionamiento del entorno y acciones de preservación patrimonial que permitirán recuperar la relevancia de este sitio y volver a integrarlo plenamente a la vida comunitaria.

El Subsecretario de Educación y Cultura, Prof. Carlos Gatto, destacó que “la puesta en valor de la Estación Central es un gesto de profundo respeto hacia nuestra historia. Estamos recuperando un espacio que forma parte de la memoria colectiva de Concordia, para que vuelva a ser un punto de encuentro, de cultura y de integración comunitaria. Celebrar aquí el aniversario de la ciudad tiene un sentido simbólico enorme: honramos nuestro pasado y abrimos las puertas hacia el futuro que queremos construir juntos”.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Estación Central “General Urquiza”

19:30 horas | Acto Protocolar

Con la presencia de autoridades, instituciones y vecinos, se rendirá homenaje a la historia de Concordia y a quienes forjaron el crecimiento de la ciudad.

20:30 horas | Función Cultural

A cargo de la Subsecretaría de Educación y Cultura, bajo el concepto “Concordia: unión de corazones, tierra de encuentro y destino”, se presentará un espectáculo artístico integrado por: Ecos del Supremo; Tolato Trío; Orquesta Municipal de San Salvador; Ballet Sembrando Futuro; Ballet Renovando Sueños; Ballet Alas de Mi Patria; Ballet Municipal de Tango “La Flor del Tango”.

La propuesta combinará música, danza, puesta escénica y una intervención lumínica especial sobre la fachada de la Estación, destacando la importancia del patrimonio arquitectónico en la construcción de la identidad local.

UN ENCUENTRO PARA TODA LA COMUNIDAD

La jornada está pensada para que familias y vecinos puedan acercarse y disfrutar del aniversario en un ambiente cálido, participativo y al aire libre. Se invita al público a llevar su sillón para vivir esta celebración comunitaria.

Desde la Municipalidad, se destaca el valor de esta fecha como una oportunidad para reconocer la historia, fortalecer los lazos comunitarios y proyectar el futuro de Concordia con unidad y compromiso.