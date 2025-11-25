MUSEÓLOGA CONCORDIENSE BRINDARÁ UNA PONENCIA EN EL CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN PALEONTOLÓGICA ARGENTINA

En representación de la Municipalidad de Concordia y la Subsecretaría de Turismo, la jefa del Departamento Museo de Antropología y Ciencias Naturales Museóloga Silvia Cettour, estará brindando una ponencia en XIII Congreso de la Asociación Paleontológica Argentina, que se está desarrollando en Paraná. Invitada por el comité organizador, participará de la mesa dedicada al Patrimonio.

Cettour, quien se desempeña en el museo hace 27 años, quedando en el cargo a partir del año 2022, además de brindar dicha ponencia participará durante toda la jornada de una nutrida agenda de reuniones a las que fue invitada, destinadas a personal de museos de toda la provincia y organizadas en el marco del Congreso por el Museo Provincial "Antonio Serrano".

SOBRE EL CONGRESO

El evento de trascendencia nacional e internacional se desarrolla en Paraná, desde el 24 al 28 de noviembre de 2025. La Comisión organizadora está integrada por directivos y personal profesional del CICYTTP – CONICET-Gob. ER-UADER.

Los objetivos del XIII CAPA 2025 puntualizan el dar a conocer trabajos y avances científicos no solo en el campo de la paleontología argentina, sino también a nivel internacional, promoviendo el intercambio de conocimiento entre profesionales de la paleontología, arqueología, museología, biología y geología.

Al mismo tiempo se constituye como una oportunidad para fomentar la interacción entre diversas instituciones vinculadas con las áreas de educación, protección y turismo, fortaleciendo y promoviendo el vínculo con la comunidad en general.

El nutrido cronograma de ponencias, conferencias, talleres, exposiciones y otras actividades especiales que se ofrecerán se encuentran disponibles en la página del mismo: https://xiiicapa.wixsite.com/my-site-1 o bien, a través de su Instagram @xiiicapa2025