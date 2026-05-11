CONCORDIA FUE SEDE DEL CAMPEONATO ARGENTINO DE BOCHAS PARA CIEGOS

Durante el pasado fin de semana, Concordia fue sede del Campeonato Argentino de Bochas para ciegos individuales tanto en la rama masculina como en la femenina. El certamen fue fiscalizado en conjunto entre la Confederación Argentina de Bochas, la Federación de Bochas Entre Ríos y la Asociación Bochas Concordia, con el acompañamiento de la Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad.

Dora Báez, nacida en La Paz pero radicada en Concordia, se consagró campeona del torneo. Durante la competencia fue guiada por Cristian Martínez representa a ACICON (Asociación de Ciegos de Concordia) y entrena en el Club Russo. En la final Báez le ganó a la cordobesa Luz Arguello por 7 a 6 para obtener el título. El tercer lugar fue para otra concordiense, Cristina Barrios.

En varones, Gustavo Peralta de Bell Ville, Córdoba se consagró campeón argentino al imponerse en la final al santafesino Adelmo Bonfanti por 8 a 5. El podio lo completó otro cordobés Carlos Fassi.

Durante el desarrollo del torneo, estuvo presente la Directora de Discapacidad de la Municipalidad de Concordia Florencia Weiss.