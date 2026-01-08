CRONOGRAMA DE ENSAYOS TÉCNICOS DEL CARNAVAL

El Ente Permanente de Carnaval informa el cronograma de ensayos técnicos de las comparsas que participarán del Carnaval de Concordia, los cuales se desarrollarán durante el mes de enero en el Corsódromo “Atanasio Bonfiglio”.

Se llevarán a cabo con entrada libre y gratuita, en el horario de 21:00 a 23:00 horas, permitiendo al público comenzar a vivir el clima del carnaval y acompañar el trabajo artístico y organizativo de cada comparsa.

El cronograma establecido es el siguiente:

Martes 13 de enero: Comparsa Bella Samba

Miércoles 14 de enero: Comparsa Imperio

Jueves 15 de enero: Comparsa Ráfaga

Viernes 16 de enero: Comparsa Emperatriz

Estas instancias técnicas resultan fundamentales para ajustar aspectos artísticos, coreográficos y logísticos de cada comparsa, como parte de la preparación integral para la próxima edición del Carnaval de Concordia, la fiesta popular más importante de la ciudad.

Desde la organización se invita a vecinos y visitantes a participar y acompañar estos ensayos, reafirmando el compromiso de seguir fortaleciendo una propuesta cultural y turística de excelencia.