Local Concordia

CRONOGRAMA DE ENSAYOS TÉCNICOS DEL CARNAVAL

8 enero, 2026
maxi
No hay comentarios
Imagen Destacada

CRONOGRAMA DE ENSAYOS TÉCNICOS DEL CARNAVAL

El Ente Permanente de Carnaval informa el cronograma de ensayos técnicos de las comparsas que participarán del Carnaval de Concordia, los cuales se desarrollarán durante el mes de enero en el Corsódromo “Atanasio Bonfiglio”.

Se llevarán a cabo con entrada libre y gratuita, en el horario de 21:00 a 23:00 horas, permitiendo al público comenzar a vivir el clima del carnaval y acompañar el trabajo artístico y organizativo de cada comparsa.

El cronograma establecido es el siguiente:

Martes 13 de enero: Comparsa Bella Samba

Miércoles 14 de enero: Comparsa Imperio

Jueves 15 de enero: Comparsa Ráfaga

Viernes 16 de enero: Comparsa Emperatriz

Estas instancias técnicas resultan fundamentales para ajustar aspectos artísticos, coreográficos y logísticos de cada comparsa, como parte de la preparación integral para la próxima edición del Carnaval de Concordia, la fiesta popular más importante de la ciudad.

Desde la organización se invita a vecinos y visitantes a participar y acompañar estos ensayos, reafirmando el compromiso de seguir fortaleciendo una propuesta cultural y turística de excelencia.

Comentar noticia!

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Te puede interesar..

Local Concordia

TODO LISTO PARA VIVIR UNA NUEVA EDICIÓN DE LA MARATÓN INTERNACIONAL DE REYES

8 enero, 2026
maxi
Local Concordia

TODO LISTO PARA VIVIR UNA NUEVA EDICIÓN DE LA MARATÓN INTERNACIONAL DE REYES

8 enero, 2026
maxi
Local Concordia

HABILITADO EL LINK DE ACREDITACIONES PARA PRENSA- CARNAVAL DE CONCORDIA

8 enero, 2026
maxi
Local Concordia

MEDIDAS DE PRECAUCIÓN PARA EL CUIDADO DE LOS BAÑISTAS EN LAS PLAYAS DE CONCORDIA

8 enero, 2026
maxi

COMPACTO DE HOY

Local Concordia

TODO LISTO PARA VIVIR UNA NUEVA EDICIÓN DE LA MARATÓN INTERNACIONAL DE REYES

8 enero, 2026
maxi
Local Concordia

TODO LISTO PARA VIVIR UNA NUEVA EDICIÓN DE LA MARATÓN INTERNACIONAL DE REYES

8 enero, 2026
maxi
Local Concordia

CRONOGRAMA DE ENSAYOS TÉCNICOS DEL CARNAVAL

8 enero, 2026
maxi
Local Concordia

HABILITADO EL LINK DE ACREDITACIONES PARA PRENSA- CARNAVAL DE CONCORDIA

8 enero, 2026
maxi
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com