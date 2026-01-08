HABILITADO EL LINK DE ACREDITACIONES PARA PRENSA- CARNAVAL DE CONCORDIA

El Ente Permanente de Carnaval de Concordia informa que se encuentra habilitado el formulario online para la acreditación de Prensa para la cobertura del Carnaval de Concordia – Edición 2026, en el marco del proceso de ordenamiento, profesionalización y optimización de recursos que impulsa el organismo.

En ese sentido, se recuerda que el pasado miércoles 7 de enero de 2026 se llevó a cabo la reunión informativa obligatoria para trabajadores y trabajadoras de Prensa, en la cual se presentó el nuevo esquema de acreditaciones, las disposiciones operativas, los criterios de organización y los lineamientos generales que regirán la cobertura periodística del Carnaval 2026, en consonancia con el modelo de Carnaval autosustentable.

Durante dicho encuentro se abordaron, entre otros aspectos:

• Requisitos y criterios para la acreditación de Prensa.

• Organización operativa, ubicación y circulación dentro del circuito.

• Condiciones de trabajo durante las noches de desfile.

• Uso institucional del material audiovisual.

• Normas de convivencia, seguridad y desempeño profesional.

El proceso de acreditaciones se encuentra habilitado desde el jueves 8 hasta el lunes 12 de enero de 2026, inclusive, y se realizará exclusivamente a través del formulario online disponible en el siguiente enlace:

Formulario de acreditación:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeA62zQDB2m5Onjlg5PwLjNwNGMsLjtk--CCg4IImA22Vhpcg/viewform

Se recuerda que la participación en la reunión informativa constituye condición necesaria para la evaluación de las solicitudes, sin que ello implique acreditación automática.

Desde el Ente Permanente de Carnaval de Concordia se reafirma el compromiso con un Carnaval organizado, transparente y sustentable, que jerarquice el espectáculo y garantice reglas claras y equitativas para todos los actores involucrados.