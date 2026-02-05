Detectaron garrapatas en un transporte de hacienda y ordenaron el retorno de los animales

Detectaron garrapatas en un transporte de hacienda y ordenaron el retorno de los animalesEn el marco de los controles habituales de prevención y seguridad en rutas, la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial procedió a la intercepción de dos transportes de carga en el Puesto Caminero de Paso Telégrafo, tras constatar una infracción sanitaria grave.

En el marco de los controles habituales de prevención y seguridad en rutas, la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial procedió a la intercepción de dos transportes de carga en el Puesto Caminero de Paso Telégrafo, tras constatar una infracción sanitaria grave. AdsEl operativo tuvo lugar durante el fin de semana, cuando el personal policial apostado en el control vial identificó dos unidades que trasladaban ganado bovino desde la provincia de Corrientes, con destino a Santa Fe. Durante la inspección física de los animales, se detectó la presencia de garrapatas, lo que constituye una infracción directa a las disposiciones vigentes del Senasa. Ante el hallazgo del ectoparásito, se dio aviso inmediato a la Brigada de Abigeato de La Paz, contando con la intervención directa de personal de Senasa y de la Fundación Correntina para la Sanidad Animal (Fucofa).AdsTras labrar las actuaciones de rigor y con el fin de preservar el estatus sanitario de la región de destino, las autoridades competentes ordenaron el retorno inmediato de la totalidad de los animales (118 cabezas) a su establecimiento de origen en Goya, Corrientes.