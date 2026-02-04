SE REALIZÓ LA ENTREGA DE CERTIFICADOS DEL CURSO “MANOS A LA OBRA, MUJERES”

La Municipalidad de Concordia llevó adelante la entrega de certificados del curso “Manos a la Obra, Mujeres”, una propuesta impulsada por la Subsecretaría de Desarrollo y Emprendedurismo en articulación con la Subsecretaría de Desarrollo Social, que tuvo como objetivo promover la formación en oficios vinculados a la construcción y fortalecer la autonomía económica de mujeres de la ciudad.

El acto se desarrolló en el Refugio Carretera La Cruz y contó con la presencia del Intendente Dr. Francisco Azcué; el subsecretario de Desarrollo y Emprendedurismo Gabriel Enguelberg; el director de Desarrollo Barrial, Arq. Gustavo Barbisan; y la coordinadora del proyecto Andrea Popelka, junto a funcionarios municipales y participantes de la capacitación.

Durante la actividad, el Intendente Azcué felicitó a las egresadas y destacó el valor de este tipo de políticas públicas: “Cada certificado que hoy se entrega representa una oportunidad concreta de crecimiento y de independencia. Desde el municipio vamos a seguir acompañando iniciativas que generen trabajo, inclusión y más igualdad de oportunidades para los concordienses”.

Por su parte, el subsecretario Gabriel Enguelberg remarcó la importancia del trabajo articulado entre áreas municipales: “Este curso es el resultado de una planificación que pone en el centro a las personas. Apostamos a la formación como herramienta de transformación social y productiva, y celebramos el compromiso y el esfuerzo de cada una de las mujeres que hoy recibe su certificado”.

En tanto, Andrea Popelka, coordinadora del proyecto, expresó: “Estamos muy orgullosos del camino recorrido y del entusiasmo con el que las participantes asumieron cada instancia del curso. Esta experiencia demuestra que cuando el Estado acompaña, se generan oportunidades reales de desarrollo personal y profesional”.

A su vez, Antonella Ragone, maestra mayor de obras y presidenta de la Asociación Civil Manos a la Obra Mujeres, a cargo del dictado del curso, señaló: “Fue una experiencia muy enriquecedora. Las participantes demostraron un enorme compromiso y ganas de aprender. Nuestro objetivo es que se lleven no solo conocimientos técnicos, sino también la confianza necesaria para desenvolverse en un oficio históricamente masculinizado”.

La capacitación se desarrolló durante dos meses con módulos teóricos y prácticos. Las instancias prácticas se realizaron en coordinación con el Arq. Gustavo Barbisan, permitiendo a las participantes adquirir experiencia directa en el uso de herramientas, materiales y técnicas básicas de construcción, con especial énfasis en la seguridad y el trabajo en equipo.

Desde la organización informaron que, debido a la alta demanda y al impacto positivo de esta edición, próximamente se anunciará una nueva instancia del curso “Manos a la Obra, Mujeres”, reafirmando el compromiso del Municipio con la capacitación, el empleo y la inclusión social.