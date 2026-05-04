Dirección General de Prevención y Seguridad Vial, informa

En el marco de los Operativos de Control en Rutas y siguiendo las órdenes del Jefe de Policía de la Provincia de Entre Ríos, el Lic. Claudio González y los lineamientos del Ministerio de Seguridad y Justicia a cargo del Dr. Néstor Roncaglia; esta Dirección General de Prevención y Seguridad Vial a través de todos sus puestos de control, desarrolla un trabajo permanente para evitar, prevenir delitos y mejorar la seguridad vial en todas las rutas provinciales y nacionales que recorren nuestra jurisdicción.

27/04/2026 – Puesto de Control Vial Túnel (Secuestro Vehicular): En la fecha, siendo las 16:50 horas, se logró detener la marcha de una camioneta marca Ford, modelo Ranger, color Gris, la cual, era conducida por masculino de 31 años de edad, oriundo de la provincia de Santa Fe. Una vez controlada la documentación y el dominio a través del sistema DNRPA y SIFCOP, surge como novedad un pedido de secuestro vigente de fecha 4/11/2024, solicitado por el Juzgado de Primera Instancia del Trabajo N° 3 de la ciudad de Concordia. Por ello, se pone en conocimiento a la Dra. Saint Paul Melisa, a cargo de la Unidad Fiscal de Investigación y Litigación de esta ciudad, quien dispuso el formal secuestro del vehículo y la correcta identificación de su conductor, continuando la causa en trámite.

27/04/2026 – Puesto de Control Vial Bella Vista (Infracción por falta de habilitación de SENASA): En la fecha, siendo las 15:00 horas. el personal policial, se constituye en Ruta Nacional N°14 – km 139,5, sentido de circulación Norte-Sur. Logrando detener para control un vehículo marca Toyota, modelo Hilux SRX, dominio colocado AG407LA y acoplado de 2 ejes, transportando animales. Siendo el conductor un masculino de 44 años de edad, domiciliado en C. del Uruguay – E.R., seguidamente y atento al control, se pudo verificar que los (02) dos vacunos transportados, sin la correspondiente habilitación de SENASA, razón por la cual, se le realizó un Acta constatación Infracción Resolución SENASA. Interviniendo personal de la D.G.P.D.R. de C. del Uruguay.

28/04/2026 – PUESTO CONTROL VIAL TÚNEL (Infracción a Ley N.° 27.279 – Residuos Peligrosos – Sistema de Gestión Integral de Envases Vacíos de Fitosanitarios): En la fecha, siendo las 16:30 horas, se procede a detener la marcha de un camión marca Iveco, modelo Daily 70 – 170, color blanco, conducido por un transportista mayor de edad, oriundo de la localidad de Rosario, Provincia de Santa Fe. Luego de control de rutina, se pudo verificar el transporte de 43 envases de agroquímicos (fitosanitarios) vacíos. Es por ello que se puso en conocimiento a la Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia de Entre Ríos y se realizan las actuaciones administrativas correspondientes conforme a la normativa establecida en la Ley N.° 27.279 (Residuos Peligrosos – Sist. de Gestión Integral de Env. Vacíos de Fitosanitarios).

30/04/2026 – Puesto De Control Vial Santa María: (Procedimiento Infracción 292° C. P. A.): En la fecha, siendo las 14:00 horas, momento en que se realizaba control vehicular y de personas sobre Ruta Nacional 12 KM 496, se logró detener para control un vehículo marca Volkswagen, modelo Move Up, conducido por un masculino mayor de edad, oriundo de localidad de Santa Elena. Luego de realizado el control de rutina, se pudo constatar que ambas chapas patentes del rodado carecen de elementos de originalidad (No tienen los hologramas de seguridad correspondientes a las de las originales del Mercosur, la tipografía de las micro letras y el color de las leyendas no son coincidentes con los originales). Sin perjuicio de ello, el vehículo no posee ningún impedimento legal en los sistemas de consulta. Seguidamente y siguiendo directivas del Dr. Zenklusen Eric de la fiscalía de Investigación y Litigación de esta ciudad de Paraná, se dispuso el formal secuestro de ambas chapas patentes y la correcta identificación del conductor, continuando las actuaciones en trámite.

30/04/2026 – Puesto De Control Vial Brazo Largo (Procedimiento Ley Provincial de Carnes N° 7292 en conjunto con DRN y F y Brigada Islas D.G.D.R): En la fecha, siendo las 12:30 horas mientras se realizaba operativo de Control vehicular en conjunto con personal de Brigada de Islas del Ibicuy, se detiene la marcha de un vehículo tipo furgón marca FIAT modelo FIORINO ENDURANCE 1.3, el cual ingresaba a la provincia. Que en detalle dicho vehículo transportaba 340 Kg sin el Certificado Sanitario correspondiente, razón por la cual, se le dio intervención al personal de Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización, iniciando actuaciones administrativas por la supuesta Infracción a la Ley Provincial de Carne N° 7292 – Decreto 2285/814 artículos 355° y 356°.

02/05/2026 – Puesto de Control Vial Túnel (Infracción a la Ley Nacional 12.566 decreto 7623/54 en sus artículos 12 y 53 inciso A y Resolución SENASA 382E/17, art. 9 inc. D y 684E/17): En la fecha, se logró controlar un Camión marca Volkswagen, modelo 19330HR, transportando 110 animales vacunos con (Garrapatas) Infracción Ley Nac.12.566, RES. SENASA 382. En virtud de ello, se le dio intervención al personal de Fucofa y Senasa, formalizando las actuaciones de rigor, disponiendo el regreso a su lugar de origen.

02/05/2026 Puesto de Control Vial Brazo Largo (Procedimiento S/ Inf. Ley Provincial 10.566 (Narcomenudeo) con Secuestro de Estupefacientes): En fecha, siendo las 10:50 horas, se detiene la marcha de vehículo Citroën, modelo C3 AIRCROSS, ingresando a la Provincia, luego de controlar la documentación de los ocupantes y del rodado, se pudo percibir un fuerte olor a Marihuana. Seguidamente y ampliando el control, se pudo constatar en el interior del habitáculo, la presencia de un recipiente y dentro de este, un envoltorio de Nylon con 30,9 gramos de cogollos de marihuana. Razón por la cual, se anoticia al Fiscal en turno, Dr. Gastón Popelka, quien ordena el secuestro de los estupefacientes y la correcta identificación de las personas, iniciándose actuaciones por la supuesta Infracción a la Ley Provincial 10.566 de Narcomenudeo.

02/05/2026 – Puesto de Control Vial Mabragaña (Averiguación de paradero): En la fecha, mientras se realizaba un control de rutina, se observa una persona de sexo masculino quien se dirigía a pie en la mano Sur-Norte por la Autovía RN 14. Seguidamente se procede a la correcta identificación del mismo, resultando ser de nombre Fabián Ernesto, oriundo de Villa Lynch, Bs. As. Al corroborar esta información en el SIFCOP, surge como novedad una solicitud de averiguación de paradero vigente, a requerimiento de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 1 Departamento Judicial de San Martín, Provincia de Bs. As., logrando establecer comunicación con un familiar directo del mismo y con el órgano judicial interesado.

03/05/2026-Puesto de Control Vial Brazo Largo (Secuestro Vehicular): En fecha, siendo las 01:49 horas se intenta detener la marcha de un vehículo tipo Pick Up, que ingresaba a la provincia, el cual no obedece las indicaciones del personal policial, dándose a la fuga por Ruta Provincial 45 en dirección a la localidad de Holt Ibicuy. De inmediato se inicia un seguimiento controlado del vehículo y se alerta de lo sucedido a las Comisarias de Ibicuy y Ceibas, para desarrollar un operativo cerrojo en la zona. Pasadas unas horas, más precisamente a las 4:00 hs. aproximadamente, se logra encontrar la camioneta sin ocupantes, debajo de un puente en la Ruta Provincial 45. Ante tal situación, se verifica el dominio del rodado en cuestión y la numeración del chasis, encontrando inconsistencias. En efecto y con ayuda de los sistemas de consulta SIFCOP y DNRPA, se pudo determinar el dominio real de la Pick Up, modelo Hilux 4×4 DC y un pedido de secuestro de fecha 19/12/2025 por robo. Seguidamente se informa esta situación al Dr. Popelka Gastón, quien dispuso el secuestro del vehículo y el inicio de actuaciones judiciales.

03/05/2026- Puesto de Control Vial Paso Cerrito (Secuestro Vehicular): En fecha, siendo aproximadamente las 08:35 hs, se logró detener la marcha de un camión marca MERCEDES BENZ, modelo LS-1634, semirremolque marca RANDON, modelo SR-CS-DI-03-30, cargado con madera, conducido por un transportista de 28 años de edad, oriundo de la provincia de Misiones, el cual se movilizaba con destino a la provincia de Buenos Aires. Seguidamente se controla la documentación y las chapas patentes, pudiendo corroborar que el tractor posee un pedido de secuestro vehicular vigente de fecha 09/09/2022, relacionado a una causa por S/TENTATIVA DE CONTRABANDO, solicitado por el Juzgado Federal de Paso de los Libres, Corrientes. Ante esta novedad se puso en conocimiento a la Unidad Fiscal de la localidad de Chajarí a cargo de la DRA. EZPELETA CAROLINA, quien dispuso el formal secuestro, como así también la correcta identificación del conductor, continuando la causa en trámite.

03/05/2026 – Puesto de Control Vial Paso Cerrito (Secuestro Vehicular): En la fecha, siendo las 17:35 horas, se logró detener la marcha de un vehículo marca FIAT, modelo ARGO DRIVE 1.3, conducido por un masculino de 37 años de edad, oriundo de la localidad de Villa Madero, partido La Matanza, Buenos Aires, quien circulaba desde Formosa y con destino a la provincia de Buenos Aires. Una vez controlada la documentación y el rodado del vehículo a través de las páginas de interconsulta MINSEG y SIFCOP, surge como novedad un pedido de secuestro vehicular vigente de fecha 08/06/2022, solicitado por la UFIyJ N° 1 de Violencia Familiar y de Género. Es por ello que se pone en conocimiento a la Unidad Fiscal de la localidad de Chajarí a cargo de la DRA. EZPELETA CAROLINA, quien dispuso el formal secuestro y la correcta identificación de su conductor, continuando la causa en trámite.

PROGRAMA ALCOHOL CERO

Debemos destacar que se realizaron controles de alcoholemia ininterrumpidos en toda la provincia, teniendo como resultado preliminar al día de la fecha, un total de 93.605 controles de alcoholemias en lo que va del año y un total de (297) doscientos noventa y siete controles POSITIVOS para la prueba de ALCOHOLEMIA. Debiendo recordar que en la Provincia de Entre Ríos rige el concepto de “Tolerancia Cero” según la Ley Provincial N° 10.460 “Alcoholemia Cero” en todo el territorio provincial con el objeto de disminuir el número de siniestros viales relacionados con el consumo de alcohol. En este sentido debemos resaltar que la mayor cantidad de controles en ruta, mejora la prevención de siniestralidad, relacionada al consumo de alcohol. “Si manejas NO consumas alcohol”.

ESTADÍSTICAS GENERALES

Nos resulta importante resaltar que en términos preventivos y de control permanente, en lo que va de este año 2026, la DGPSV de la Policía de Entre Ríos, lleva un total de 199 (ciento noventa y nueve) vehículos secuestrados por diversas causas, tales como Pedidos de secuestro vigentes, dominios y/o documentación apócrifa, adulteración de numeración de Motor y/o chasis. Un total de 30 (Armas de Fuego) armas de fuego secuestradas y 28 (veintiocho) detenidos.

“Continuamos trabajando con el firme propósito de hacer de nuestra provincia un lugar más seguro. Estamos para cuidarte…”.

Dirección General de Prevención y Seguridad Vial

Teléfono de contacto: 3435620225

Domicilio: Calle Los Sauces Nº 435 Oro Verde, Paraná, E.R.